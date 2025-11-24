무슬림 국가에서 종교간 대화 시도 성소피아, 요한계시록 성당 등 성지 많아 이슬람교도가 재건 도운 교회도 눈길 한국엔 두명의 교황이 서울·당진 등 순방

[헤럴드경제(콘야)=함영훈 기자] 새 교황 레오 14세가 오는 27일부터 12월 2일까지 즉위 후 첫 해외순방에 나서, 튀르키예와 레바논을 찾는다. 튀르키예를 찾게 된 계기는 ‘삼위일체’를 정립한 니케아(현 튀르키예 이즈니크) 공의회가 올해로 1700주년을 맞았기 때문이다.

오는 27일 튀르키예 수도 앙카라에 도착하는 교황은 이스탄불 등지에서 ‘종교 간 대화’ 등 본격적인 일정에 나선다. 미국에서 성직자로 일하는 동안 ‘아메리카 정복 시기에 로마 가톨릭교회가 아메리카 원주민들에 신의 이름으로 저지른 죄악에 대해 사죄한다’는 뜻을 밝히기도 했던 그가 ‘종교 간 대화’에서 문명충돌 방지와 화합을 위해 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다.

전임 교황들은 한국에 방문해 의미있는 족적들을 많이 남겼는데, 레오 14세의 향후 행보에 한국 방문이 포함돼 있을지 주목된다. 헤럴드경제는 레오 14세 교황의 첫 해외 순방을 계기로, 튀르키예와 한국의 성지 여행지를 조명했다.

성소피아와 에페수스 성모마리아 거주지

튀르키예 대표적인 크리스트교 유적은 이스탄불 성소피아 성당(아야 소피아 모스크)이다. 이스탄불은 과거 콘스탄티노플이라 불렀는데, 동로마제국의 수도로서 크리스트교를 공인한 콘스탄티누스 황제이름에서 따왔다. 오스만투르크가 지배하기 직전 1100년간 크리스트교 수도역할을 했다. 360년에 지어진 이곳은 1453년까지 세계에서 가장 신성한 성당으로 명성을 떨쳤다.

이슬람이 주류인 튀르키예는 아야소피아 천장에서 성도들을 내려다보는 마리아가 그림을 그대로 살려두었고, 덧칠해 모습을 보기 어려웠던 예수와 사도의 벽화를 복원중이다.

튀르키예에는 요한계시록 3장 분량에 적힌 소아시아 7대 교회가 있다. 에페수스, 스미르나, 페르가몬, 두아디라, 사르디스, 빌라델비아, 라오디게아 교회가 이에 해당한다.

이즈미르주의 에페수스는 이스탄불을 제외한 소아시아지역 크리스트교 성지중 가장 중시된다. 유네스코 세계 문화유산으로도 지정되어 있는 에페수스는 성모 마리아와도 관련이 깊은 곳이다.

성경에 따르면 예수 그리스도가 십자가에 못박힌 후 사도 요한이 성모 마리아를 에페수스로 데려왔고, 그녀는 이 곳에서 101세의 나이로 사망할 때까지 사도 요한과 함께 여생을 보냈다. 에페수스의 아야술룩 언덕에는 성모 마리아가 실제로 살았던 집이 있다.

565년경 유스티니아누스 황제는 과거 에페수스 교회를 이끌었던 사도 요한을 추모하고자 그의 무덤 위에 교회를 건축했다. 세계 7대 불가사의 중 하나인 아르테미스 신전도 에페수스에 있다.

요한계시록에 나오는, 성 요한의 편지가 두번째로 닿은 곳인 스미르나는 오늘날 이즈미르의 고대 지명이기도 하다. 이곳의 이즈미르 고고학 박물관과 고대 아고라 유적지는 필수 방문 코스로 꼽힌다.

요한계시록 성지 페르가몬,빌라델비아

세번째 편지의 대상인 페르가몬 교회의 현재 지명은 베르가마(Bergama)이다. 이곳에는 알렉산드리아 도서관과 함께 양대 산맥이던 페르가몬 도서관이 자리하고 있다. 이 외에도 페르가몬 극장, 세계에서 가장 오래된 병원인 아스클레피온 등이 필수 코스로 꼽힌다. 품격을 표방하는 패션브랜드 역시 이 이름에서 따왔다.

튀르키예 마니사에는 두아디라, 사르디스, 빌라델비아 교회가 있다. 두아디라는 요한계시록 ‘일곱 교회에게 보내는 편지’ 중 가장 긴 편지를 받은 교회이기도 하다.

두아디라는 오늘날 아키사르의 옛 지명으로 수공업으로 널리 알려진 부유한 산업 중심지였는데, 특히 염색업으로 유명했다. 두아디라 교회 터를 방문하면 당시 쓰이던 유물들을 볼 수 있다.

마니사 주의 살리흘리 근처에 위치한 사르디스는 5번째로 요한계시록에 언급된 교회다. 당시 체육관으로 쓰이던 김나시온 유적과 아르테미스 신전이 필수 코스로 꼽힌다.

마니사 주에 위치한 또다른 교회인 빌라델비아는 페르가몬의 요새로 쓰이던 곳으로, 예로부터 포도 재배로 유명했으며 현재도 튀르키예에서 가장 많은 포도를 생산하고 있는 곳이다.

현재의 빌라델비아 교회 터는 두개의 기둥만 남아있는 모습이며, 주변으로 극장 등 다양한 유적이 발견되고 있다. 미국 도시 필라델피아가 이 이름에서 비롯된 것임은 물론이다.

데니즐리의 라오디게아 교회는 아름다운 석회봉과 온천수로 유명한 세계유산 히아레폴리스와 파묵칼레 근처에 자리하고 있다. 성지는 늘 아름답고 의미있는 지점에 위치한다.

이밖에 튀르키예에는 이슬람 지배 이후 건립돼 화마를 입었지만 이슬람교도들 까지 재건하는데 힘을 보탠 이스탄불 세인트 메리 성당, 박해를 피해 신도들이 은신했던 아야지니 석굴 성당, 콘스탄티누스 황제의 어머니 헬레나가 사랑했던 콘야의 실레성당 등이 있다.

콘야와 아피온 사이 비시디아엔 바오로 기념교회 ‘아티오키아’가 있다. 성 바오로가 4세기, 원형경기장과 수로가 있는 문명 도시 이곳에서 설교를 한 곳으로, 아나톨리아지역 포교에 중요한 의미를 지닌다.

케데헌 성지 옆 혜화동 성당, 당진신리성지

1984 역대 교황 중 처음으로 한국에 온 요한 바오로 2세는 혜화동의 가톨릭대학성당에서 미사를 집전했고, 그해 5월 6일 서울 여의도광장에서 103위 한국 성인 시성식을 주재했다.

교황 방한 때 사용했던 유물들은 현재 서울 혜화동 대신학교(가톨릭대학교 성신교정)에 보관돼 있다. 국가등록문화유산인 혜화동 성당에는 최후의 심판도 화강석 부조, 103위 순교 성인화 등 귀중한 유물들이 많다.

인근에는 한국의 브로드웨이라고 불리는 대학로와 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 한양도성 낙산공원이 있다.

고(故) 프란체스코 직전 교황은 2014년 8월 서울 광화문광장에서 열린 ‘윤지충 바오로와 123위(位)’에 대한 시복식(諡福式)과 대전교구에서 열린 아시아 청년 대회 참석했고, 충남 당진 김대건신부 생가와 함께 있는 솔뫼성지에도 들렀다.

한국의 베들레헴이라고 불리는 솔뫼성지는 소나무가 우거져 산을 이루고 있다고 하여 ‘솔뫼’라 이름 지어졌고, 김대건 신부 뿐 아니라 그의 증조할아버지, 작은 할아버지, 아버지에 이르기까지 4대에 걸친 순교자들이 살던 곳이다.

솔 숲 사이로 난 길을 따라서는 ‘십자가의 길’이 조성되어 있다. 빌라도에게 재판을 받은 곳으로부터 십자가를 지고 골고다 언덕을 향해 걸었던 약 800m의 길과 십자가 처형, 바위 무덤에 묻힐 때까지의 모든 과정을 14개의 석상 부조를 통해 보여주고 있다.

교황이 들르지는 않았지만 당진에 가서 신리성지와 왜목마을을 빼놓을수 없다. 내포지방의 중심부에 자리한 신리성지는 제5대 조선교구장 다블뤼 주교가 거처하던 곳이다.

다블뤼 주교는 1845년 10월 김대건 신부와 함께 강경에 첫 걸음을 내디딘 후 1866년 갈매못에서 순교하기까지 21년 동안 조선에서 활동했다. 그는 천주교 서적을 저술하거나 한글로 번역했다. 그리고 조선 천주교사와 순교자들의 행적을 수집했고, 이 자료들은 훗날 달레의 ‘한국천주교회사’의 기초가 되었다. 103위 성인을 탄생시키는데도 결정적으로 기여했다.

신리성지는 논으로 이뤄진 들판 한가운데 우뚝 서있고, 나무십자가가 하늘을 우러르고 있다. 유럽의 교회 성물들이 곳곳에 배치되고 유럽형 공원 구조로 잠시나마 이국적인 정취에 빠진다.

이 일대 많은 신도들은 정식사제가 아닌 사제로부터 마을포교 리더로 승인받은 사람들에 의해 임시세례를 받았는데, 교황청이 고인이 된 이들 신도에게 일제히 공식세례를 소급해서 내려주었다.

한국관광공사 대전충남지사의 강소형 잠재관광지로도 선정된 버그네 순례길은 솔뫼성지-합덕제-합덕성당-무명 순교자의 묘-신리성지를 걷는 여행길이다.