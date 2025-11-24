[헤럴드경제=이태형 기자]아동권리보장원은 인터뷰 콘텐츠 ‘아이들이 꿈꾸는 세상! 아이Q 인터뷰’를 지난 21일 공식 SNS 채널을 통해 공개했다고 24일 밝혔다.

콘텐츠명 ‘아이Q’는 아이에게 건네는 질문(Question)을 뜻하며, 아동의 참여권·발달권을 실제 경험 속에서 조명하고, 어른이 아동의 이야기에 귀 기울이는 사회적 문화를 확산하기 위해 기획됐다.

‘아이Q 인터뷰’는 6세부터 14세까지 다양한 연령의 아동들이 우리 사회의 모습과 어른들에 관한 생각을 자연스럽게 보여주는 인터뷰형 콘텐츠다.

영상을 기획한 정여운 아동권리보장원 대외협력·홍보팀장은 “자녀를 키우는 부모는 물론 전 세대의 어른들이 아동의 일상 속 경험과 이야기를 듣고, 아동의 권리에 대한 이해를 돕기 위해 콘텐츠를 제작했다”며 취지를 설명했다.

5분 분량으로 제작된 이번 영상에는 아동권리보장원 아동위원회 소속 아동위원과 키자니아 어린이의회 소속 아동 등 10명이 참여했다.

아이들은 “가족과 함께 보내는 시간”, “충분히 쉴 수 있는 하루”, “친구들과 마음껏 놀 수 있는 자유로운 시간” 등을 행복한 순간으로 꼽았고, “어른들이 아이의 이야기에 더 귀 기울여 주면 좋겠다”는 공통된 의견을 전했다.

정익중 아동권리보장원 원장은 “아동의 이야기를 경청하고 공감하는 것은 아동권리 실현의 중요한 출발점”이라며 “앞으로도 아동이 자신의 목소리를 자유롭게 표현할 수 있도록 돕는 소통형 콘텐츠를 지속 확대해 가겠다”고 말했다.

‘아이Q 인터뷰’는 아동권리보장원 공식 SNS 채널을 통해 시청할 수 있으며, 이달 30일까지 대국민 참여 이벤트도 진행된다.