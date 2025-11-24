서비스 안전성도 확보

[헤럴드경제=김벼리 기자] 카카오뱅크는 생성형 AI(인공지능)를 활용해 대화만으로 송금할 수 있는 ‘AI 이체’를 출시했다고 24일 밝혔다.

‘AI 이체’는 고객이 일상 언어로 대화하듯 이체를 요청하면 AI가 이를 대신 처리해주는 서비스다. 은행명, 계좌번호, 이체 금액 등 정보 입력 단계를 거쳐야했던 기존 절차를 한 문장으로 줄였다.

최근 이체 내역이 있는 대상은 이름만으로, 별명을 설정한 경우에는 ‘엄마’, ‘마미’ 등 의미가 유사한 표현만으로도 이체가 가능하다. 기존 이체의 경우 최근 이체 내역 목록 중 고객이 대상을 직접 찾아야 했는데, ‘AI 이체’를 이용하면 이름이나 별명만으로도 대상 계좌를 찾을 수 있다. 이체 실행 전 최종 단계에서는 주요 정보에 대한 고객 확인과 인증 과정을 거쳐야 한다.

카카오뱅크 입출금계좌 고객이라면 누구나 이용 가능하다. 1회·1일 최대 200만원까지 송금할 수 있다. 카카오뱅크 앱 내 ‘AI이체’ 또는 ‘애플 인텔리전스’를 통한 음성 명령으로 접근 가능하다.

카카오뱅크는 반복 검증을 통해 ‘AI 이체’ 서비스에 대한 내·외부 취약점 점검을 마쳤다. 금융보안원과 모의해킹 기반의 ‘AI 서비스모델 보안 점검’을 합동으로 실시하는 등 선제적인 보안 강화 활동을 전개하며 서비스의 안전성을 확보했다.

착오송금 방지를 위한 절차도 강화했다. 고객의 요청이 불분명하면 재질문을 통해 정보를 명확히 하고, 수취인 검증 등 일반 이체와 동일한 인증 절차를 거쳐야만 최종 이체가 실행된다.

출시 기념 행사도 진행한다. 다음달 17일까지 ‘AI 이체’ 페이지에서 ‘공유하기’를 눌러 카카오톡 친구에게 링크를 공유하면 추첨으로 5000명에게 ‘비타500’ 쿠폰을 제공한다.

카카오뱅크는 오는 12월 모임통장에 AI를 적용한 ‘AI 모임총무’도 선보일 예정이다. 회비 정리 등 총무 업무를 자동화하는 기능이다. 향후 다른 핵심 금융 상품으로도 AI 적용을 확대할 방침이다.

카카오뱅크 관계자는 “은행명이나 계좌번호를 직접 입력하지 않아도 대화만으로 이체를 끝낼 수 있도록 서비스를 설계했다”며 “앞으로도 AI 기술 혁신을 통해 차별화된 금융 경험을 제공하겠다”고 말했다.