삼산디자인·바보사거리·왕리단길 내년 2월까지 야간에 빛경관 연출

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 어느덧 연말연시, 울산 남구가 행복하게 한 해를 마무리하고 새로운 희망의 새해를 맞이하는 분위기 조성을 위해 화려한 조명으로 밤을 밝히는 ‘겨울 빛거리’ 3곳을 내년 2월까지 운영한다.

울산 남구는 지난 21일 삼산디자인거리에서 ‘겨울 빛거리 야간경관 연출 점등행사’를 가졌으며, 바보사거리디자인거리와 왕리단길에도 불을 밝혔다.

삼산동 삼산디자인거리는 현대백화점 울산점에서 복합쇼핑몰인 업스퀘어까지 조성된 거리로 ▷화려한 조명의 샹들리에 트리 조형물 ▷아치형 화환 ▷전구와 LED로 장식한 대형 구조물 ▷포토존으로 포근하고 감성적인 분위기를 연출하고 있다.

무거동 울산대학교 정문 앞 바보사거리디자인거리에는 ▷서커스 주제 중심 출입문 ▷연속적인 불빛 아치터널 ▷불꽃 형태의 천장 조형물 등으로 조명이 생동감 있게 설치돼 있다.

삼산동 음식점 밀집지역인 왕리단길에는 ▷왕관 벽걸이 형태의 구조물 조명 ▷폭죽을 모티브로 한 조형 열주 ▷LED 조형물이 다채로운 볼거리를 제공하고 있다.

서동욱 울산 남구청장은 “연말연시를 밝히는 ‘겨울 빛거리’가 남구를 찾는 시민과 외지 방문객 모두에게 따뜻함을 주고, 우리 지역 상권에도 활기를 불어넣게 되기를 기대한다”고 말했다.