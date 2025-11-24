기타 당류 수출량 1000톤 돌파 삼양사·대상, 양강 체제 굳히기 커지는 시장…“생산 기반 강화”

[헤럴드경제=정석준 기자] 단맛을 내는 대체 감미료 ‘알룰로스’가 수출 효자로 떠오르고 있다. 생산 경쟁력을 확보한 삼양사와 대상이 글로벌 무대에서 양강 구도를 이어가는 모습이다.

24일 관세청 수출입무역통계에 따르면 올해 1월부터 10월까지 대체감미료 등 일반설탕을 제외한 기타 당류 수출량은 1455톤으로 지난해 전체 수준(791톤)을 넘어섰다. 기타 당류 수출이 1000톤을 넘어선 건 올해가 처음이다.

알룰로스는 자연계에 있는 희소당이다. 설탕 대비 70% 정도의 단맛을 내지만, 칼로리는 제로인 대체 감미료다. 실제 2019년 미국식품의약국(FDA)은 알룰로스를 가공식품의 총 당류 및 첨가당 표기에서 제외했다. 과당과 유사한 단맛이 특징이며, 가열 시 캐러멜화 반응으로 설탕과 유사한 풍미를 낼 수 있다.

국내 기업 중에서는 삼양사와 대상이 공격적인 투자로 시장을 선도하고 있다. 미국, 유럽, 동남아를 넘어 호주, 중남미 등 신시장 개척에 집중하고 있다.

삼양사는 지난해 9월, 울산에 알룰로스 전용 생산 공장을 지었다. 생산 규모는 기존 대비 4배 이상 확대한 연간 1만3000톤이다. 이를 통해 지난해 11월부터 올해 10월까지 최근 1년간 알룰로스 수출량은 전년 동기 대비 65% 성장했다. 수출 국가는 미국, 중국, 호주 등 10개국이다. 지난해 11월에는 업계 최초로 호주·뉴질랜드에 알룰로스 수출을 시작했다. 호주에서는 현지 대형마트 1위 업체 ‘울워스’를 통해 삼양사 넥스위트 알룰로스를 사용한 제품을 판매 중이다.

올해는 중국 국가위생건강위원회로부터 신식품 승인도 획득했다. 중국 현지 기업을 제외한 해외 기업 중에서는 처음으로 승인을 받은 사례다. 삼양사 관계자는 “현지 전시회 참석을 통한 B2B(기업간 거래) 고객 확보에 주력하면서 유통 업체와 협력해 소비자 접점을 넓히는 중”이라고 말했다.

대상은 대체당 브랜드 ‘스위베로’를 앞세워 북미 시장 공략에 집중하고 있다. 동남아·유럽에 이어 남미까지 판로를 확대했다. 올해 3분기 누적 해외 매출은 전년 대비 300% 이상 증가했다.

대상은 2023년 7월 군산 전분당 공장에 약 300억원을 투자해 알룰로스 전용 생산시설을 구축했다. 대상 관계자는 “북미와 동남아 지역에 다수의 고객사를 확보하며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다”고 전했다.

국내에서도 대체 감미료 수요는 급증하고 있다. 2024년 설탕의 원료인 사탕수수당(원당) 수입량은 145만5740톤으로 1년 전보다 16.2% 감소했다. 반면 기타 당류 수입량은 2021년 3905톤에서 지난해 8970톤을 기록한 뒤 올해 1만톤 넘어섰다.

식품업계 한 관계자는 “전 세계적으로 헬시플레저 열풍이 불면서 저칼로리 감미료에 대한 관심이 커지고 있다”며 “국내 생산 기반이 강화되면 수입 의존도는 갈수록 낮아질 것”이라고 설명했다.