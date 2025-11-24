日방위상, 최서단 요나구니 섬 등 시찰…“방위체제 강화 중요 과제”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 개입’ 시사 발언 이후 불거진 중일 갈등이 국제 외교 무대로도 번지고 있다.

23일 마이니치신문 등 일본 언론에 따르면 푸총 유엔 주재 중국대사는 지난 21일 “대만 문제에서 무력 개입의 야심을 표명해 공공연하게 중국의 핵심 이익에 도전했다”며 다카이치 사나에 총리를 비판하는 내용의 서한을 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 보냈다고 밝혔다.

그는 지난 18일 안보리 개혁 연례 토론에서도 “(일본은) 안보리 상임이사국이 될 자격이 없다”고 비판한 바 있다.

다카이치 총리가 지난 7일 중의원(하원) 예산위원회에서 “전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 존립위기 사태가 될 수 있는 경우라고 생각한다”며 대만 유사시 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있다고 시사한 이후 국제 외교무대에서 중국측의 일본을 향한 비판이 이처럼 잇따르고 있다.

중국 관영 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 리쑹 오스트리아 빈 주재 중국 국제기구 상임대표도 지난 21일 국제원자력기구(IAEA) 이사회에서 “일본이 군국주의의 길을 다시 걸으려 한다면 국제사회는 결코 용서하지 않을 것”이라며 ‘비핵 3원칙’을 둘러싼 다카이치 내각의 자세에 우려를 표명했다.

특히 일본이 민간 수요를 훨씬 넘는 양의 플루토늄을 저장하고 있다고 지적했다.

다카이치 내각이 ‘3대 안보 문서’ 개정을 위한 논의 과정에서 ‘핵무기를 제조하지도, 보유하지도, 반입하지도 않는다’는 비핵 3원칙을 재검토할 의사도 내비치는 데 대한 비판이다.

반면 중국을 견제하기 위해 서방국가 의원들을 중심으로 결성된 ‘대중국 의회 간 연합체’(IPAC)는 “대만해협의 긴장에 수반되는 위험에 경종을 울렸으며 지극히 정당하다”고 다카이치 총리의 대만 관련 발언을 옹호하는 성명을 지난 20일 냈다.

IPAC는 ‘대만 개입’ 시사 발언 하루 뒤인 지난 8일 쉐젠 오사카 주재 중국 총영사가 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에 대해서는 “폭력적인 언사는 결코 용인할 수 없다”고 비난했다.

쉐 총영사는 다카이치 총리를 겨냥한 듯이 ‘더러운 목을 벨 수밖에 없다’는 글을 엑스에 올렸다.

남아프리카 공화국에서 열리고 있는 주요 20개국(G20) 정상회의 무대에서도 중일 양국은 물밑 신경전을 벌이고 있는 것으로 보인다.

마이니치신문은 “리 창 중국 총리가 시릴 라마포사 남아공 대통령과 회담한 뒤 중국 외교부는 남아공이 대만 문제에 관해 중국 입장을 지지했다고 어필했다”며 “중국은 G20 무대를 활용해 신흥국 등의 지지를 과시하며 다카이치 내각을 압박하려는 것으로 보인다”고 전했다.

G20 정상회의에 참석한 다카이치 일본 총리와 리 총리간 이번 회의 기간 접촉은 어려워 보인다.

NHK는 정상들이 모여 단체 사진을 찍는 시간에 다카이치 총리가 옆에 선 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 웃는 얼굴로 인사하고 이재명 한국 대통령에게 다가가 악수하는 모습도 보였지만 리 총리에게 다가가 말을 나누는 장면은 보이지 않았다고 전했다.

앞서 중국 외교부는 다카이치 총리의 관련 발언 철회를 주장하며 리 총리와 다카이치 총리간 만남은 예정돼 있지 않다고 미리부터 밝힌 바 있다.

니혼게이자이신문은 “일본은 중국을 상대로 대화는 열려있다는 자세를 보이고 있지만 긴장 완화의 실마리는 잡히지 않는다”며 “일본은 국제회의에서 중국을 염두에 두고 ‘힘에 의한 현상 변경 반대’의 원칙을 강조해왔다”고 전했다.

이날 일본 외무성은 주일 중국대사관이 유엔 헌장의 ‘적국 조항’을 거론한 것과 관련해 외무성 공식 엑스 계정에 글을 올려 “1995년 유엔 총회에서 이미 사문화됐다는 인식을 규정한 결의가 압도적 찬성으로 채택됐고 중국도 찬성표를 던졌다”고 반박했다.

주일 중국대사관은 지난 21일 엑스에 올린 글에서 “독일, 이탈리아, 일본 등 파시즘·군국주의 국가가 다시 침략 정책을 향한 어떤 행동을 취할 경우 중국·프랑스·미국 등 유엔 창설국은 안보리 허가 없이 직접 군사 행동을 할 권리를 보유한다고 규정돼 있다”고 ‘적국 조항’을 거론한 바 있다.

양국이 이처럼 첨예한 갈등을 보이고 있는 가운데 고이즈미 신지로 방위상은 일본 최서단에 있는 요나구니 섬을 이날 시찰했다.

대만에서 110㎞정도밖에 떨어져있지 않은 요나구니 섬은 일본 정부가 대만 유사시를 염두에 두고 방위력을 강화하는 곳으로, 2016년 육상 자위대의 주둔지가 설치됐으며 내년에는 적 항공기의 레이더를 방해하는 대공 전자전 부대도 설치할 예정이다.

향후에는 지대공 미사일 부대를 둬 중거리 지대공 유도탄도 배치할 계획이다.

취임후 첫 오키나와현 시찰 일정에 나선 고이즈미 방위상은 하루 전에는 대만과 가장 가까운 일본 미사일 거점이 있는 이시가키 섬의 자위대 주둔지도 방문했다.

그는 이곳에서 취재진에게 “난세이 지역을 포함한 일본의 방위 체제 강화는 매우 중요한 과제”라고 말했다. 난세이 지역은 규슈 남부에서 대만 인근까지 이어진 섬들과 주변 해역을 지칭한다.