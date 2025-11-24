[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 지난 21일 다사광장에서 열린 크리스마스 경관조명 점등식에 300여명이 몰리며 연말 분위기를 한껏 더했다.

이번 점등식은 지역 주민들에게 특별한 축제 분위기를 선사하고 겨울철 지역 경제 활성화를 도모하기 위한 행사로, 다사광장은 화려한 조명 속에서 축제의 장으로 변모했다.

행사에는 주민과 관광객, 지역 기관 관계자 등 300여 명이 참석했으며 다사광장 주변은 축제 분위기를 만끽한 많은 방문객들로 활기를 띠었다.

이날 광장 일대를 환하게 밝히는 다채로운 크리스마스 경관조명이 점등됐으며 특히 조명과 함께 펼쳐진 음악 공연은 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

점등된 화려한 크리스마스 경관조명은 지역 주민들뿐만 아니라 많은 관광객들의 이목을 끌며 다사광장이 겨울의 대표적인 관광지로 자리잡을 가능성을 더욱 부각시켰다.

광장과 인근 거리에는 10m 높이의 크리스마스 트리와 스트링 조명, 벨벳상자 포토존 등이 설치됐으며 경관조명은 내년 3월말까지 매일 5시 30분부터 자정까지 운영돼 다사광장을 밝힐 예정이다.

최재훈 달성군수는 “이번 점등식을 통해 다사광장의 매력이 널리 알려지기를 바란다“며 ”나아가 광장이 지역 주민들과 관광객들이 함께 즐길 수 있는 겨울철의 특별한 명소이자 문화축제의 중심지인 독보적인 존재로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.