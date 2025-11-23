고흥 우주발사전망대, 건너편 여수 섬 조망 명소

[헤럴드경제=박대성 기자] 국내 대표 방위산업체인 한화에어로스페이스가 한국형발사체 ‘누리호’ 4차 발사를 오는 27일 새벽으로 발표하면서 국민의 기대감도 고조되고 있다.

고흥군은 오는 27일 0시 54분부터 01시 14분 사이 고흥나로우주센터에서 한국형 발사체 ‘누리호’ 4차 발사가 예정됨에 따라 최적의 관망지인 고흥우주발사전망대를 특별 운영한다고 밝혔다.

이번 누리호 4차 발사는 민간 방산기업인 한화에어로스페이스가 발사체 제작부터 조립·발사 운영까지 전 과정에 참여한 첫 민간 발사로 국민적 관심이 집중되고 있다.

고흥군에서는 누리호 4차 발사를 가까운 곳에서 직접 관람하려는 방문객이 전국에서 몰릴 것으로 예상됨에 따라 발사대 전망대에서는 26일 오후 6시부터 27일 0시까지 무료 순차 입장이 진행된다.

입장객 안전을 위해 인원 제한과 시간제한을 실시하며, 내부 입장객이 퇴장하면 대기 순서에 따라 추가 입장하는 방식으로 운영된다.

또한, 우주발사전망대 내부 입장이 어려운 관광객을 위해 핫팩 1000개를 무료로 배부해 추위에 대비하도록 지원하며, 방문객들이 발사 순간을 안전하게 즐기고 발사 성공을 기원할 수 있도록 할 계획이다.

군청 관광정책실 관계자는 “많은 분이 한국형 발사체 누리호 4차 발사의 성공을 함께 응원해 주시기를 바란다”고 말했다.

고흥 우주발사전망대 외에도 건너편인 여수시 사도, 낭도, 상·하화도, 개도, 금오도 등도 누리호 발사를 조망하기 좋은 장소이다.