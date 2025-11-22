종묘를 개발하겠다는 것도 아니고, 종묘 경관과는 아무런 상관이 없는 세운상가 재개발을 반대하는 저의는 내년 서울시장 선거를 앞두고 오세훈 시장을 흠집 내려는 시도에 불과...“덕수궁 앞 플라자호텔도 철거해야 하는 것 아니냐”며 비판

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국민의힘 대선후보 경선에서 패배 후 정계 은퇴를 선언했던 홍준표 전 대구시장이 오세훈 서울시장의 세운상가 재개발 정책을 전격 지지하고 나섰다.

최근 종묘 앞 세운4구역을 둘러싼 정치권 공방이 격화되는 가운데 사실상 ‘원군’을 자처한 셈이다.

홍 전 시장은 22일 오후 자신의 페이스북에 “오세훈 시장의 세운상가 재개발 정책을 지지합니다”라는 글을 올리며 “이미 도심의 흉물이 돼 슬럼화된 세운상가를 두고는 수도 서울의 새로운 모습을 기대하기 어렵다”고 밝혔다.

그는 특히 정부와 여권이 재개발을 문제 삼는 점을 겨냥해 “종묘를 개발하겠다는 것도 아니고, 종묘 경관과는 아무런 상관이 없는 세운상가 재개발을 반대하는 저의는 내년 서울시장 선거를 앞두고 오세훈 시장을 흠집 내려는 시도에 불과하다”고 직격했다.

이어 “그렇다면 덕수궁 앞 플라자호텔도 철거해야 하는 것 아니냐”며 “이 사안은 정부가 개입할 일이 아니다”라고 강조했다.

종묘를 찾아 오 시장의 세운상가 재개발을 비판한 김민석 국무총리와 최휘영 문화체육관광부 장관을 비판한듯하다.

그는 “세운 재개발은 서울시의 고유 사무”라고 못 박았다.

정치권에서는 홍 전 시장의 발언을 두고 ‘홍카콜라’라는 별명답게 명쾌하고 직설적인 정리가 오 시장에게 큰 힘이 될 것이라는 해석이 나온다.

최근 종묘 보호를 명분으로 한 중앙정부와 여권 의원들의 공세가 이어지는 상황에서, 보수진영 거물급 인사의 공개 지원이 여론전에 변수로 작용할 가능성이 제기된다.

오 시장 측은 별도 공식 입장을 내지 않았으나, 시정 기조를 흔들지 않겠다는 의지를 재확인한 것으로 전해졌다.