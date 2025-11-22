이 대통령, G20 정상회의 1세션 모두발언 1세션 주제 ‘누구도 소외되지 않은 포용적 지속가능성’

[헤럴드경제(요하네스버그)=서영상 기자] 이재명 대통령은 22일(현지시간) 남아프리카공화국에서 열린 주요20개국(G20) 정상회의에서 “개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 ‘부채의 지속가능성(debt sustainability)’ 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 낮 12시께 요하네스버그 엑스포센터 G20 정상회의장에서 1세션 모두발언을 통해 “개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한돼 지속 가능한 성장 동력이 약화되고 있다”면서 이같이 말했다.

아프리카에서 처음 개최된 이번 G20 정상회의의 1세션 주제는 ‘누구도 소외되지 않은 포용적 지속가능성’을 주제로 진행됐다.

이 대통령은 “대한민국은 모두가 기회를 함께 누리는 ‘포용성장’을 추구해 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠다”면서 “개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 (G20) 회원국과 긴밀히 협력할 것”이라고 했다.

이어 “지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해있다”며 “이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 된다”고 전망했다.

그러면서 “함께 잘사는 길로 가기 위해서 세가지 해법을 제시한다”고 했다.

이 대통령은 우선 “우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 분배해서 부를 창출하고, 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 한다”고 제안했다.

다만 “개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한돼 지속 가능한 성장 동력이 약화되고 있다”며 부채의 지속 가능성 강화를 위해 노력해야 한다고 했다.

이어 “우리 대한민국은 이를 위해 ‘아프리카 협력 프레임워크 이행’ 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획”이라고 밝혔다.

두 번째로는 “성장 잠재력 제고를 위해 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 한다”며 내년 아프리카에서 개최되는 세계무역기구(WTO) 각료회의에서 ‘투자원활화 협정’이 공식 채택될 수 있도록 노력하겠다고 했다.

또한 이 대통령은 “개도국 성장을 위해 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 한다”며 “대한민국이 ‘다자개발은행 개혁 로드맵 평가·보고 체계 채택’도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠다”고 말했다.