[헤럴드경제=문영규 기자] 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 30억원 상당의 비트코인을 매도했다고 밝혔다.

기요사키는 22일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(구 트위터)를 통해 “비트코인을 약 6000달러에 매입했으며 이번에 약 9만달러 수준에서 매도해 225만달러(한화 약 33억원)를 현금화했다”고 전했다.

그는 비트코인 매입 가격은 약 6000달러(약 880만원), 매도가는 약 9만달러(약 1억 3000만원)수준이었던 것으로 전해졌다.

기요사키가 비트코인에 대해 낙관적인 시각을 가지고 있음에도 이번에 매도한 것은 신규 투자를 위해 현금이 필요했기 때문이다.

그는 “이 금액으로 수술센터 두 곳을 매입하고 옥외광고(빌보드) 사업에도 투자하고 있다”고 설명했다.

그러면서 내년 2월부터 월 약 2만7500달러(약 4000만원)의 세후 현금흐름이 발생할 것으로 예상했다. 그는 “기존에 보유한 현금흐름 창출형 부동산 사업과 더해 매달 수십만달러의 현금흐름을 확보하게 될 것”이라고 예상했다.

이전에도 기요사키는 “단기 현금 수요가 있는 투자자라면 일부 자산 처분을 고려할 수 있다”며 자산 처분을 예고하기도 했다.

지난 15일 코인텔레그래프에 따르면 그는 자신의 SNS에 비트코인 매도와 관련해 “가치 판단이 아니라 유동성 확보 목적”이라고 설명했다.

또한 최근의 상황이 “시장에 대한 공포로 인해 현금이 필요한 이들만이 매도하는 상황”이라며 본인은 현금 흐름이 충분하기 때문에 보유 자산을 처분할 이유가 없다고 밝혔다.

매도에도 ‘낙관론’ “추가매수할 것”

한편 기요사키는 비트코인 투자에 대한 장기적 낙관론을 유지했다.

그는 “여전히 비트코인에 대해 매우 긍정적이며, 앞으로도 발생하는 현금흐름으로 추가 매수를 할 계획”이라고 말했다.

자신의 투자에 대해선 ‘부자 아빠’ 시리즈에서 강조해온 “현금흐름 기반 부의 축적 전략”을 그대로 실천한 것이라며 “부자 아빠와 함께 모노폴리 게임을 하던 시절부터 이어온 나의 ‘부자가 되는 계획’을 일관되게 실천하고 있다”고 설명했다.

그는 “내 방식이 모두에게 맞는 계획은 아니며, 워런 버핏이나 도널드 트럼프 등 각자 고유한 부의 전략이 있다”고 덧붙였다.

기요사키는 게시글에서 자신의 비트코인 매도 사실을 공개한 것에 대해 주변의 만류가 있었다고 밝히며 “투명성을 조언받지 못한 이유를 많은 사람이 이해할 것”이라고 말했다.

그는 “가짜 돈, 가짜 지식이 넘치는 시대에 내가 실제로 ‘내가 가르치는 것을 실천하고 있다’는 점을 알리고 싶었다”고 강조했다.