기민한 메시지 대응에 존재감 상승 보수야권 일각서 지선 역할 기대감 “또 계파 갈등 벌어지면 당 끝난다” 당원게시판 의혹 등 반감도 여전

[헤럴드경제=김진 기자] 내년 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘에서 한동훈 전 대표를 둘러싼 논쟁이 재개되고 있다. 한 전 대표의 선거 출마 여부와 역할을 놓고 찬반 여론이 팽팽하게 맞붙으면서다. 그가 외연 확장을 보여줄 수 있는 당의 자산이란 평가와, 당내 분열을 가속화할 것이란 우려가 동시에 나온다.

22일 정치권에 따르면 한 전 대표는 최근 쿠팡 새벽배송 금지, 대장동 개발비리 사건에 대한 검찰의 항소 포기 사건, 미국계 사모펀드 론스타 소송 등과 관련해 적극적으로 메시지를 내면서 다시 존재감을 키우고 있다. 과거 친한(친한동훈)계로 분류됐던 송석준 의원은 전날 YTN라디오 인터뷰에서 “한동훈 전 대표가 그동안 (윤석열 전 대통령이) 탄핵되고 정권을 내주는 과정에서 동료 의원들의 마음에 상처를 준 부분이 있다고 생각한다”면서도 “그럼에도 불구하고 한동훈 대표의 통찰력이라든가, 문제가 생겼을 때 대응하는 능력을 보면 정치권에서 보기 드문 능력과 통찰력을 가진 분”이라고 평가했다.

이러한 한 전 대표의 행보는 강성 보수 지지층 결집에 주력하는 당 지도부의 전략과 대비되며 그의 지방선거 역할론으로 이어지고 있다. 한 야권 인사는 최근 범여권 정치인들을 상대로 토론을 압박하는 한 전 대표 행보와 관련해 “(지방을 도는) 민생 투어를 할 때보다 싸울 상대가 있을 때 존재감이 커지는 스타일”이라며 “지방선거에서 역할을 할 수 있다”고 말했다.

한 전 대표는 앞서 새벽배송 금지 문제와 관련해 장혜영 전 정의당 의원과 공개 토론을 한 데 이어, 대장동 항소 포기 사건과 관련해 정성호 법무부 장관과 문재인 정부에서 법무부 장관을 지낸 박범계·추미애 더불어민주당 의원, 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장을 상대로 토론을 요구하고 있다. 지방선거를 앞두고 외연 확장 의지를 보여주는 ‘상징’으로서 지도부가 한 전 대표를 끌어안아야 한다는 목소리도 나온다.

반대 여론도 만만치 않다. 당장 윤 전 대통령 탄핵 당시 나타난 극심한 계파 갈등이 다시 시작될 것이란 우려가 나온다. 당 윤리위원회 회부 가능성이 있는 ‘당원 게시판’(당게) 논란이 대표적이다. 이는 지난해 11월 한 전 대표와 그의 가족과 같은 이름으로 윤 전 대통령 부부를 비방하는 게시글이 당원 게시판에 올라오면서 제기된 여론조작 의혹이다. 나경원 의원은 최근 한 인터뷰에서 “한동훈 대표가 (출마를) 하고 싶다면 경선에 뛰어들면 된다”면서도 “당원 게시판 문제에 대한 진실은 밝혀야 한다”고 말했다.

최근 1심 판결이 나온 2019년 ‘패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건’을 놓고도 한 전 대표에 대한 아쉬움이 나오고 있다. 신동욱 최고위원은 SBS라디오 인터뷰에서 ‘한동훈 법무부 장관 시절 여야 모두 공소 취소를 해줬어야 했나’란 취지의 물음에 “그렇게 하는 것이 더 좋았을 것”이라고 답했다. 한 전 대표는 지난해 7월 당대표 자리를 두고 경쟁했던 나 의원에게 “본인의 패스트트랙 사건 공소 취소를 부탁한 적 있지 않느냐”고 폭로했고, “우리 헌법과 법치를 바로 세우느냐 아니냐의 문제였다”는 나 의원과 크게 충돌한 바 있다.

한 영남권 의원은 “지방선거를 앞두고 또 계파 갈등이 벌어지면 그때는 정말 끝”이라며 “선거도 지고, 돌이킬 수 없을 정도로 당이 망가질 수 있다”고 말했다. 현역 국회의원뿐만 아니라 지역 당협위원장, 당원까지도 계파 갈등에 휘말리는 내분 사태로 이어질 수 있다는 우려다. 당 지도부는 당게 논란에 대해 말을 아끼고 있다.

다만 한 전 대표가 출마를 결심하더라도 향후 공천 룰은 변수가 될 전망이다. 당 지방선거총괄기획단은 전날 회의를 열고 지방선거 후보 경선 룰을 현행 ‘당원 투표 50%·일반국민 여론조사 50%’에서 ‘70%·30%’로 변경하는 안을 최고위원회의에 건의하기로 했다. 기획단 대변인인 조지연 의원은 “저희가 당세 확대, 그리고 자유민주주의와 법치주의를 수호하는 당의 기여도 부분들을 확대해 나가는 과정에서 ‘7 대 3’이라는 비율을 건의를 드리게 된 것”이라고 말했다.