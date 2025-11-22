[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국 보건 당국 검사관이 비위생적인 길거리 음식을 단속하는 과정에서 노점상 식재료에 표백제를 들이부어 논란이 일고 있다.

20일(현지시간) 뉴욕포스트, 메트로 등 외신에 따르면 지난 주말 미국 콜로라도주 덴버에서 타코를 팔던 노점상에 지역 보건부 소속 식품 안전 검사관들이 들이닥쳤다.

검사관들이 가판에 놓인 음식물 폐기를 요구했고 노점상 주인은 재료들을 트럭에 싣기 시작했다. 이때 한 검사관이 대뜸 표백제를 남은 음식에 들이부었다. 표백제 범벅이 된 음식들은 전량 폐기됐다.

이 장면이 온라인상에 퍼지면서 과잉 단속이라는 비판이 쏟아졌다.

현지 누리꾼들은 “너무 감정적인 대응이다”, “그냥 집에 가져가서 먹게 하면 안 됐나” 등의 반응을 보이며 해당 직원을 해고해야 한다는 극단적인 목소리까지 이어졌다.

하지만 검사관들이 이 같은 대응에 나선 데는 이유가 있었다. 알고 보니 이 노점상은 무허가 영업과 공중보건 위반으로 여러 차례 당국에 영업 중단 명령을 받았음에도 이를 무시하고 계속 영업을 이어왔던 상황이었다.

덴버 공중보건환경국(DDPHE)에 따르면 이 노점상은 오염된 물로 손을 씻고 고기를 상온에 보관하는 등 심각한 위생 문제가 있었다. 게다가 여러 차례 당국의 음식 폐기 명령을 거부하고 재료를 트럭으로 옮겨 단속 나온 검사관들에게 보여주지 않았다고 한다.

DDPHE는 성명에서 “노점상 주인의 방해와 현장 폐기처 부족, 오염된 음식의 양을 고려해 재포장과 보관, 판매를 막기 위한 신속하고 즉각적 대응으로 표백제를 사용했다”며 “단속 시 표백제 등 첨가물 사용은 질병 예방과 소비자 보호를 위한 표준적인 공중 보건 관행”이라고 밝혔다.

이런 사실이 뒤늦게 알려지자 누리꾼들은 “잘 대처했다. 수백 명의 목숨을 구한 것”, “무면허 식품 판매업체는 영업을 허용해서는 안 된다” 등 검사관의 조치를 지지하는 반응이 늘어났다고 외신은 덧붙였다.