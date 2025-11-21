[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 21일 오전 중계근린공원에서 열린 노원구 새마을부녀회 ‘2025 사랑의 김장나누기’ 행사에 참석했다.

‘사랑의 김장 나누기 행사’는 지역 내 다문화가정과 저소득 계층 가구에 김장 김치를 지원하기 위해 마련된 것으로, 20일부터 21일까지 이틀간 진행됐다.

행사에는 오승록 구청장을 비롯해 새마을부녀회와 협의회 지도자 등 160여 명이 참여해 ▲김장 재료 손질 ▲작업대 배치 ▲김치 담그기 ▲포장 작업 등을 함께했다. 특히 현장에서 바로 담근 김치를 다문화가정 20가구에 전달해 나눔의 의미를 더했다.

이날 현장에서 담근 김장 김치는 총 400박스(각 9kg)로 독거 어르신, 장애인 세대, 다문화가정 등에 전달될 예정이다.

오승록 노원구청장은 “어려운 이웃을 위해 따뜻한 나눔을 실천하고 있는 새마을부녀회와 자원봉사자, 후원자분들께 진심으로 감사드린다“며 “사랑의 온기를 담은 김치를 통해 소외된 이웃들이 온정을 느끼며 따뜻한 겨울을 날 수 있길 바란다”고 전했다.