사전 협약 기업체 임직원 대상 1인 30만원 혜택 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드가 제주특별자치도청과 손잡고 제주도로 워케이션을 떠나는 고객에게 유용한 혜택을 담아 올해 세번째 프로모션을 마련했다고 21일 밝혔다.

12월 12일까지 열리는 이번 행사에 참여를 원하는 고객은 제주 워케이션 홈페이지에서 이벤트에 응모하면 된다. 행사기간 중 KB Pay 또는 KB국민카드(KB국민 기업, BC, 선불카드 제외)로 제주도 외식과 숙박업종 가맹점에서 건당 2만원 이상 현장 결제 시 2000원 캐시백을 행사기간 중 최대 5회(1만원) 제공한다.

행사기간 중 제주특별자치도에서 운영하는 공공형 워케이션센터인 ‘아일랜드 워크랩 제주’를 방문해 워케이션 참여를 인증하면, 제주도 지역화폐 ‘탐나는전’ 지류 상품권 1만원도 수령할 수 있다.

제주특별자치도는 사전 협약 된 기업체 임직원을 대상으로 공공형 워케이션센터인 아일랜드 워크랩(제주, 서귀포)을 무상으로 제공한다. 최소 1주일부터 최대 2개월까지 이용 신청 가능하며 아일랜드 워크랩 신청은 ‘제주워케이션’ 홈페이지에서 할 수 있다. 제주특별자치도에서는 워케이션 중 제주도의 다양한 여가 프로그램을 체험할 수 있도록 여가 체험비 최대 5만원과 왕복 항공권 비용 최대 10만원 등 1인 최대 30만원의 혜택을 제공한다. 행사 세부 내용은 제주특별자치도청 홈페이지, 제주워케이션 홈페이지, KB Pay에서 확인가능하다.

KB국민카드 관계자는 “민관 합동 워케이션 활성화 이벤트를 통해 제주도를 방문한 직장인들에게 실질적인 혜택이 되고, 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 제주도 외식, 숙박 업종 소상공인들에게 작은 보탬이 될 수 있기를 희망한다”며 “앞으로도 지역과 함께할 수 있는 다양한 영역의 사업을 발굴하고 추진할 계획”이라고 말했다.