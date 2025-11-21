‘대장동 항소 포기’는 언급안해

[헤럴드경제=윤호 기자] 박철우 신임 서울중앙지검장은 “검찰이 근래만큼 박탈감과 자괴감이 드는 시기는 없을 것”이라며 “경찰 수사에 대한 효율적인 사법통제와 보완수사야말로 국민들로부터 검찰의 존재의의를 새롭게 인정받을 수 있는 중요한 분야”라고 밝혔다.

박 지검장은 21일 취임사를 통해 “검찰은 맡은 바 역할 때문에 국민의 비판에서 자유로울 수 없다는 점을 구성원들도 잘 알고 있다”며 “하지만 그동안 쏟아부은 열정이 송두리째 부정당해 저 또한 억울한 감정을 부정할 수 없는 게 솔직한 심정”이라며 이같이 말했다.

그는 “어떻게 풀어가야 할지, 검찰 조직이 단일 인격체가 아니듯 저마다의 생각과 해법은 같지 않다”면서도 “최소한 국민들로부터 수사권 행사의 형평성이 지적됐던 장면들, 무의식적으로나마 오만하게 보일 수도 있었던 언행들을 생각해보며 성찰하는 것부터 시작해보자”고 제안했다.

그러면서 “누군가의 잘잘못을 따지자는 것이 아니라 우리가 부지불식간에 넘어갔던 부족함이나 과함이 없었는지, 곱씹어보는 자세를 가지자는 것”이라며 “나 자신의 정치적 신념이나 ‘스스로의 관행’으로부터도 벗어나 최대한 객관적으로 사건을 보고, 그런 내 자신의 모습을 객관적으로 반추해보는 노력을 할 때 국민들께서 다시 인정해 줄 것”이라고 했다.

박 지검장은 “‘지체된 정의는 정의가 아니다’는 법언이 있다. 지금 이 순간도 검찰의 신속한 결정을 기대하고 있는 많은 국민이 있다”며 “적정한 자원배치를 통해 구성원 각자가 자부심을 가지고 역량을 펼칠 수 있는 방안을 강구하겠다”고 밝혔다.

검찰개혁과 관련해선 “현재 검찰청 업무에 대한 조직과 기능의 큰 변화가 다가오고 있다. 형사사법제도는 변할 수 있지만 범죄로부터 국민을 보호하고 권익을 구제하는 검찰 본연의 책무는 변할 수 없다”면서 경찰 수사에 대한 ‘효율적인 사법통제와 보완수사’를 강조했다.

박 지검장은 이날 출근길에서 대장동 항소 포기 의견을 수사팀에 전달했는지 묻는 질문에 “저에 대해 좀 정확하지 않은 내용이 많이 퍼져있는 것 같다”며 “구체적인 내용은 여기서 말씀드리는 게 적절치 않다”고 답했다. 박 지검장은 대장동 1심 선고 이후 법무부 측으로부터 ‘신중 검토 필요’ 의견을 전달받은 뒤, 항소한다는 입장이던 서울중앙지검 수사팀에 재검토를 지휘한 것으로 전해졌다.

그는 “검찰 구성원들이 반발하는 점은 저도 충분히 이해하고 공감한다”며 “정치권에서도 널리 이해해주셨으면 한다”고 덧붙였다.