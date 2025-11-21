삼성E&A 플랜트 역량에 대한항공 SAF 수요 살려 사업 기회 발굴

[헤럴드경제=서재근·박혜원 기자] 대한항공과 삼성E&A가 지속가능항공유(SAF) 분야에서 협력하기로 하고, 미국 공급망 진출에도 박차를 가한다.

21일 양사는 전날 서울 강서구 대한항공 본사에서 ‘SAF 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다. 이날 서명식에는 우기홍 대한항공 부회장과 남궁 홍 삼성E&A 사장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

양사는 이번 MOU를 통해 ▷해외 SAF 생산 프로젝트 발굴 및 검토 ▷SAF 장기 구매 참여 검토 및 상호 지원 ▷SAF 관련 신기술·프로젝트 투자 검토 ▷대한항공의 삼성E&A ‘SAF 기술 동맹’ 파트너 참여 등을 추진하기로 했다.

삼성E&A의 플랜트 수행 기술력에, SAF 수요처인 대한항공이 각사 경쟁력을 살려 안정적인 SAF 생산·공급망을 구축하고, 새로운 사업 기회를 발굴한다는 취지다.

또한 양사는 미국을 첫 번째 협력 대상지로 삼아 현지 프로젝트 발굴을 적극 검토한다. 미국은 SAF 생산에 필요한 원료가 풍부하고, 세계 최고 수준의 기술과 인프라를 갖추고 있어, SAF 생산 시장에서 가장 주목받는 국가로 평가받고 있다.

삼성E&A는 설계·조달·시공(EPC) 분야 전문성을 바탕으로 미국 현지에서 추진되는 2세대 SAF 생산 플랜트 건설 프로젝트 참여를 검토하고 있다. 목질계 폐기물을 고온에서 가스화 한 후 다시 액체연료로 전환하는 ‘가스화-피셔-트롭시(FT)’ 기반 2세대 SAF 생산 기술을 적용할 계획이다. 이 기술은 폐식용유 등 제한된 원료만 사용 가능했던 1세대 SAF의 한계를 넘어 폐목재와 같은 비식용, 폐기성 바이오매스까지 원료 범위를 확장할 수 있으며, 탄소감축 효과도 있어 차세대 기술로 주목받고 있다.

대한항공은 이곳에서 생산된 SAF를 구매하는 오프테이커(Offtaker)로 참여하는 방안을 검토 중이다. 오프테이커는 일정 기간 동안의 생산량을 고정적으로 사들여 신규 에너지 사업 기반을 안정화하는 데 필수적 역할을 한다. 해외에서는 델타항공, 에어프랑스, 유나이티드항공, 아메리칸항공, 사우스웨스트항공 등 주요 항공사들이 이같은 방식을 도입하고 있다.

또한 이번 협력으로 양사는 최근 정부가 추진하는 6대 전략 산업군인 ABCDEF(인공지능·바이오·문화콘텐츠·방산·에너지·제조업) 중 에너지에서 신사업을 발굴한다는 계획이다.

대한항공 관계자는 “이번 협력으로 글로벌 항공업계의 ‘탄소중립 2050’ 목표 달성에 기여하고 SAF 사용 의무화 등 국제적 환경 규제에 효과적으로 대응할 수 있을 것”이라며 “선제적인 프로젝트 참여와 지속적인 협력으로 글로벌 SAF 활성화를 도모함으로써 지속가능한 비행과 ESG 경영을 실천해 나가겠다”고 말했다.

삼성E&A 관계자는 “SAF 프로젝트의 초기 단계부터 글로벌 오프테이커인 대한항공과 함께 참여해, 프로젝트 실행 가능성을 높이고 발주처 신뢰를 얻어 시장 공략을 본격화할 것이다”라며 “앞으로 에너지 전환 분야 신사업 참여를 확대해 중장기 지속성장의 동력으로 키워가겠다”고 밝혔다.