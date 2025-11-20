K-디벨로퍼 미래 논의의 장…“전문성·책임 강화” 다짐 문주현 회장 “기존 방식으론 한계, 복합개발 전략 필요” 한국부동산개발협회→한국디벨로퍼협회로 재탄생 KREDII 공식출범…‘싱크탱크’ 역할 본격화

<편집자주> 디벨로퍼(Developer)는 부동산을 개발해 공급하는 것을 말한다. 일반인에겐 다소 생소하지만 토지 매입부터 기획, 개발, 운영까지 도시 개발의 전 과정을 총괄한다. 디벨로퍼들이 모인 한국부동산개발협회가 창립 20주년을 맞았다. 도시·주거 환경의 변화를 이끌어온 디벨로퍼들과 함께 K-디벨로퍼 산업의 다음 20년을 전망한다.

[헤럴드경제=서정은 기자] “전문성과 책임성을 더욱 강화해 국민의 신뢰를 얻고, 산업의 미래 경쟁력을 높여야 할 때”(김승배 한국부동산개발협회장)

“도시 생활권을 효율적으로 재배치하고 공동체 회복과 새로운 생활방식을 포함하는 복합개발 전략이 도시 경쟁력의 중요한 기준이 될 것” (문주현 엠디엠(MDM)그룹 회장)

우리나라는 물론 글로벌 디벨로퍼들이 한데 모여 ‘K-디벨로퍼’의 미래 비전을 논의하는 자리가 열렸다.

한국부동산개발협회는 20일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 창립 20주년 기념행사 ‘A.N.D 20’을 개최했다. 행사에는 우리나라 MDM그룹은 물론 미국 쿠슈너 컴퍼니, 일본 모리빌딩, 네덜란드 엣지 등도 참석했다. 김승배 회장은 “창의적인 도시공간을 창조하는 것이 국민의 삶을 풍요롭게 만드는 버팀목이 된다”며 “디벨로퍼의 새로운 20년이 이 자리에서 시작될 것”이라고 말했다.

이날 한국부동산개발협회는 ‘한국디벨로퍼협회’로 재탄생을 알리는 것과 동시에 20년간 추진할 디벨로퍼 미래비전을 공식 선포했다. 김대건 리건그룹 회장(20주년 기념사업단 부단장)과 신혜수 디블록자산운용 대표는 “개발산업이 공공성·투명성·데이터 기반 의사결정·리스크 관리 등 핵심 원칙을 중심으로 다시 정비돼야 한다”며 “글로벌 협력과 산업 표준의 고도화가 향후 경쟁력을 좌우할 것”이라고 강조했다.

20년의 미래비전도 ▷공공성과 투명성 강화 ▷연구개발(R&D)·데이터 기반 산업 혁신 ▷금융 안정성과 리스크 관리체계 확립 ▷환경사회지배구조(ESG) 기반 도시개발 ▷글로벌 네트워크 확장 등 향후 산업의 방향을 규정하는 5대 축으로 구성됐다.

문주현 회장은 ‘글로벌 디벨로퍼의 패러다임 변화 및 대한민국 디벨로퍼의 미래’ 주제발표에서 “도시가 직면한 구조적 변화 속에서 개발산업의 역할은 더욱 정교해지고 있다”며 “고령화, 1인가구 증가, 수도권과밀화, 지역소멸 등을 봤을 때, 앞으로 도시개발은 기존 방식만으로는 지속 가능성을 확보하기 어렵다”고 진단했다.

문 회장은 주거·업무·상업·문화·교육 등 도시 기능을 유기적으로 결합하는 ‘컴팩트 시티(Compact City)’ 모델을 핵심 방향으로 제시하며, 공공과 민간의 협력이 도시 변화 대응의 핵심이 될 것이라고 덧붙였다.

아울러 협회는 크리에이티브 디렉터 박영하 디렉터와 협업한 기업이미지(CI)를 공개하고, 한국부동산개발산업연구원(KREDII)도 공식 발족했다. 기존 협회 내 정책연구실을 독립 기관으로 확대·개편한 것으로, 산업 기반 연구를 통한 정책 제언 및 제도 개선을 담당한다. 초대 연구원장에는 김승배 회장이, 이사장에는 문 회장이 선임됐다.

연구원은 ▷민관협력형 개발모델 연구▷개발금융·사업성 분석 ▷데이터 기반 시장 모니터링 ▷국제 협력 연구 네트워크 구축 등 실질적이고 현장 중심의 연구에 주력할 계획이다. 학계·공공기관·민간개발사 간의 정보 공유를 통해 ‘공공성 높은 개발정책’의 싱크탱크 역할을 수행할 예정이다.

이 자리에 모인 디벨로퍼들은 한국 디벨로퍼 산업이 걸어온 20년을 되짚었다. 김승배 회장은 “협회는 데이터와 연구 기반의 정책 제안, 투명하고 견실한 사업환경 조성, 차세대 K-디벨로퍼 육성을 통해 대한민국 개발산업의 ‘다음 20년’을 탄탄하게 준비해 나가겠다”고 강조했다.

한국부동산개발협회는 2005년 부동산개발 사업의 건전한 성장과 업계의 권익 증진을 위해 설립된 국토교통부 산하 법정단체로, 대한민국 부동산개발업계를 대표하고 있다.

한편 협회는 A.N.D 20의 기획 완성도를 높이기 위해 지난 4월 기념사업단을 공식 발족하고, 김한모 HM그룹 회장(단장)과 김대건 회장을 중심으로 6개 위원회, 48명 규모의 조직을 꾸렸다. 사업단은 7월 쿠슈너 컴퍼니 방문, 9월 모리빌딩 및 엣지(EDGE)와의 협의를 통해 글로벌 디벨로퍼를 직접 초청하는 등 국내·외 현장에서 실무 협력과 조율을 이어왔다.

김한모 회장은 “지난 반년의 준비 과정 자체가 업계의 저력을 확인하는 시간이었다”며 “A.N.D 20은 그 노력의 총결산이자, 한국 디벨로퍼 산업이 또 다른 20년을 향해 나아가는 출발점”이라고 말했다.