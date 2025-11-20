[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 윤석열 전 대통령과 김 여사를 내달 소환해 피의자 조사하기로 했다.

김형근 특별검사보는 20일 정례 브리핑에서 김 여사는 12월 4일과 11일 두 차례, 윤 전 대통령은 12월 17일 한차례 불러 조사하기로 변호인들과 협의했다고 밝혔다.

특검은 윤 전 대통령에 대한 조사는 하루 안에 마치는 것을 목표로 하고 있다.

특검은 다음 주 초쯤 두 피의자가 수감 중인 서울구치소와 서울남부구치소에 소환 통지서를 보낼 예정이다.

앞서 특검은 오는 24일에 김 여사를, 26일에는 윤 전 대통령을 불러 조사하려고 했지만 두 피의자가 각각 불출석 사유서를 제출하며 무산됐다. 김 여사는 건강 악화를, 윤 전 대통령은 재판 일정을 이유로 들었다.

특검은 윤 전 대통령에 대한 소환 통지서에 공직선거법 위반 등 혐의를 적시한 것으로 알려졌다. 윤 전 대통령이 지난 20대 대통령 선거 후보 시절 선거사무실을 불법적으로 운영했다는 의혹 관련이다.

한편 전날 이재명 대통령이 특검의 수사 기간 연장 요청을 승인함에 따라 오는 28일 만료될 예정이었던 특검 수사가 한 달 늘어나 12월 28일까지 이어진다.