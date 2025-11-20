- 민간투자사를 스카우터로 지정…민간의 선별 기능을 제도적으로 활용 전문성과 효율성 도모

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 민간 투자사와 협력하여 혁신제품 발굴에 박차를 가한다.

조달청은 민간에서 혁신성과 성장 가능성을 인정받은 제품을 적극 발굴키 위해 민간투자사 또는 관련 협회를 대상으로 ‘혁신제품 추천 전문기관(스카우터) 공개 모집’을 실시한다고 20일 밝혔다.

조달청은 분야별 전문성이 높은 기관(전문가)을 혁신제품 스카우터로 지정하고, 조달시장 밖에 있는 유망 혁신제품을 발굴하고 있다.

민간투자사를 스카우터로 모집하는 취지는 신성장 분야의 기술력과 사업성 검증의 어려움을 민간 투자사의 경험과 전문성을 활용해 보완키 위해서다.

민간투자사가 스카우터로 선정되면 자사가 투자한 기업의 제품 중 혁신성과 공공성을 갖춘 제품을 혁신제품으로 추천할 수 있다. 추천제품은 심사과정을 거쳐 혁신제품으로 지정되며 최대 6년간 수의계약이 허용되는 등 다양한 공공조달 혜택이 있어 투자기업의 공공매출 창출이 기대된다.

신청자격 등 자세한 내용은 조달청 누리집에서 확인할 수 있다.

강희훈 신성장조달기획관은 “민간투자사 검증이 혁신제품 발굴 단계에서 안정적으로 작동할 수 있도록 스카우터 모집을 지속 확대해 민간에서 검증된 제품을 적시에 공급하고, 기업 성장의 마중물 역할을 하도록 혁신제품 발굴을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.