정부가 최근 발표한 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC·Nationally Determined Contribution)는 단순한 환경정책을 넘어, 대한민국 산업 전반의 혁신 방향을 새롭게 정의하는 국가 성장 전략이다. 환경·산업·경제를 아우르는 이 정책은 탄소 감축을 넘어 미래 산업 경쟁력 확보를 위한 전환점이 될 것이다. 특히 수송 부문은 국민이 직접 체감할 수 있는 핵심 분야로, 전기차(EV)를 중심으로 한 친환경차 보급 확대가 탈탄소 사회와 신산업 전환의 중심축으로 자리 잡고 있다.

앞으로는 탈탄소 산업 경쟁력이 곧 국가 경쟁력인 시대다. 기후 대응은 더 이상 환경 보호에 국한되지 않고, 경제정책이자 산업경쟁력 확보의 출발점이다. 그 중심에는 미래 모빌리티의 전동화가 있으며, 이제 정책의 초점은 단순한 보급 확대를 넘어 국민이 전기차를 자연스럽게 선택할 수 있는 시장 구조를 만드는 데 있다. 정부는 세제 지원과 인프라 구축을 통해 초기 수요를 견인하고, 산업계는 생산원가 절감과 품질 개선을 통해 시장 자생력을 확보해야 한다.

이러한 변화는 자동차 산업에 국한되지 않는다. 탈탄소 전환은 배터리, 반도체, 전력망, 충전 인프라 등 연관 산업 전반에 걸쳐 연쇄적인 혁신 효과를 창출하며, 새로운 일자리와 지역 산업 활성화를 이끄는 경제 성장의 동력이 된다.

그러나 완전한 전동화로의 급속한 전환에는 현실적인 제약도 존재한다. 충전 인프라의 지역 불균형, 장거리 주행에 대한 불안, 고속 충전기 부족 등은 시장 확대의 장애물이다. 이러한 과도기를 안정적으로 넘기기 위해서는 연비, 성능을 높인 하이브리드차가 대안이 될 수 있다. 이들 차량은 소비자의 현실적 요구를 충족시키며, 시장을 유지하는 기술적 교량 역할을 한다. 이를 위해 고효율 전용 엔진, 열관리 시스템 등 핵심 기술의 확보가 필요하다.

또한 중대형 운송수단 및 해상·산업용 동력원에서는 수소 및 재생합성연료(e-fuel)와 같은 탄소중립 연료가 필수적이다. 수소 내연기관, 연료전지, 재생합성연료는 기존 인프라를 활용하면서도 탄소중립을 실현할 수 있는 현실적인 해법으로, 전기차와 경쟁이 아닌 상호보완적 기술축으로 작용하며 국가 전체의 에너지 포트폴리오를 안정화하는 역할을 한다.

결국 2035 NDC의 성공 여부는 전기차 보급 속도와 산업 전환의 깊이에 달려 있다. 전기차 대중화는 단순한 탄소감축 수단이 아니라, 우리 제조업이 새로운 성장 곡선을 그릴 수 있는 산업 혁신의 기회다. 정부의 지원 정책과 기업의 기술 투자가 맞물릴 때, 한국은 글로벌 탄소중립 시장에서 주도적 위치를 점할 수 있다.

기후위기 대응은 더 이상 선택이 아닌 국가경영 전략의 핵심 축이다. 전기차 산업은 기술혁신, 일자리 창출, 수출 경쟁력을 동시에 실현할 수 있는 현실적인 해법이며, 2035 NDC는 규제가 아닌 기회를 여는 정책이다. 전동화는 그 변화를 이끄는 경제 성장의 엔진이며, 수송 분야의 탄소중립은 이제 환경정책을 넘어 산업정책이자 경제정책으로 자리매김하고 있다. 이는 우리나라 모빌리티 산업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 절호의 기회다.

박성욱 한양대학교 공과대학 대외부학장 겸 기계공학과 교수