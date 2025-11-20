“퇴장 전문가 秋, 정상적 국조 되겠나” 여권 론스타 승소 자축에 “철없다”

[헤럴드경제=김진 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 20일 “더불어민주당 지도부는 국정조사 특위를 수용할 수 없고, 법제사법위에서 그냥 진행하면 된다면서 사실상 국정조사를 무산시키기 위한 시간 끌기, 침대 축구 협상으로 일관하고 있다”고 비판했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국민의힘은 대장동 항소 포기 외압뿐 아니라, 민주당이 원하는 검사 항명까지 국정조사 대상에 넣기로 대승적으로 수용했다”면서 이같이 말했다.

송 원내대표는 “퇴장 전문가인 추미애 위원장이 진행되는 법사위 국정조사가 과연 정상적인 국정조사가 되겠나”라며 국조특위 구성 필요성을 강조했다. 이어 “게다가 여당 법사위원들이 18명의 검사장들을 항명으로 고발까지 했는데, 고발인들이 피고발인들을 국회로 불러 조사하는 것이 법치주의 원칙에 맞나”라고 목소리를 높였다.

이어 “민주당 김병기 원내대표가 먼저 제안했던 국조특위”라며 “말 돌리지 말고, 꼼수 부리지 말고 즉각 국조특위 구성을 수용하길 바란다”고 했다.

한편 송 원내대표는 정부가 승리한 미국계 사모펀드 론스타와 4000억원 규모의 배상 및 지연이자 소송과 관련해 “정부 고위 인사들이 이재명 정부의 외교 성과라고 자화자찬하는 모습은 황당함을 넘어 철없다는 생각이 든다”며 “국정자원 화재는 윤석열 정부 탓, 집값 폭등도 윤석열 정부 탓을 하더니 론스타 승소만 이재명 정부 덕인가”라고 지적했다.

송 원내대표는 론스타 소송 사태와 관련해 “전형적인 탐욕적 투기 자본”이라며 “정부가 해야 될 일은 철없는 자화자찬이 아니라, 우리 외환시장 안정성이 다시는 이 같은 투기자본에 휘둘리지 않는 근본적인 대책 마련하는 것”이라고 당부했다.