[헤럴드경제=양대근 기자] 코트라(사장 강경성)는 19일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 사우디 투자부 및 투자진흥청과 함께 ‘한-사우디 AI·시티·에너지 로드쇼’를 개최했다고 20일 밝혔다.

코트라는 최근 중동 산유국들과 잇따라 AI(인공지능) 협력을 추진 중이다. 9월에만 두바이 미래재단과 AI 협력 MOU 체결, 도하에서 한-카타르 AI 협력 포럼 개최, 한-사우디 AI 미래협력 파트너십 행사, 10월에 중동 정보통신전시회(GITEX)에 한국관을 운영한데 이어 이번 로드쇼까지 이어졌다.

사우디는 「사우디 비전 2030(Saudi Vision 2030)」을 발표하고 AI 기술 적용, 스마트시티 조성, 에너지믹스 다변화를 국가 핵심 성장축으로 추진 중이다. 이런 수요에 맞춰 로드쇼에는 AI·스마트시티·에너지 분야 국내 17개사와 사우디에서 스마트시티 추진기관 및 주요 수요기업 등 70여 개 기관이 함께했다.

이번 로드쇼는 AI 포럼, 1:1 비즈니스 상담회, 네트워킹 프로그램으로 구성됐다. 포럼에서는 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 사우디 데이터·AI청(SDAIA)이 정책 및 기술 협력 방향을 발표했고, 네이버클라우드와 사우디 대표 디지털기업 휴메인이 비즈니스 모델을 공유했다.

이어진 B2B 상담회에서는 카카오모빌리티, 솔루엠 등 국내 AI·에너지·스마트시티 전문기업이 현지 70여 개 관련기업 및 기관과 총 200여 건의 수출 상담을 진행했다.

김명희 코트라 부사장 겸 산업혁신성장본부장은 “사우디 등 중동 산유국들이 AI 기술력을 보유한 신뢰할 수 있는 파트너로 한국에 주목하고 있다. 이번 로드쇼에서도 한국형 AI·스마트시티 기술에 대한 현지의 높은 관심을 확인할 수 있었다”며 “코트라는 현지 네트워크 및 수요와 연계해 우리 AI 생태계의 중동시장 진출을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.