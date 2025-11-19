“267명 소중한 생명이 달린 긴박한 상황” “가용 인력 즉시 투입해 총력 다해달라”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 19일 전남 신안 여객선 사고와 관련 “신속하고 안전한 구조가 최우선”이라고 강조했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오후 서면브리핑을 통해 “오늘 저녁 신안군 해상 인근에서 267명이 탑승한 여객선이 좌초되는 사고가 발생했다”며 이같이 밝혔다.

박 수석대변인은 “다행히 현재까지 인명피해는 확인되지 않은 것으로 알려졌으나, 267명의 소중한 생명이 달린 긴박한 상황”이라며 “승객과 승무원, 그리고 그 가족들이 겪고 있을 불안과 걱정에 깊은 위로를 전한다”고 했다.

그는 “이재명 대통령은 인명피해가 없도록 신속한 사고수습과 국민들께서 안심하실 수 있도록 구조현황을 실시간 공개할 것을 지시했다”며 “해경과 관계 기관은 가용 가능한 인력과 장비를 즉시 투입해 신속하면서도 안전한 구조작업에 총력을 다해주시기 바란다”고 당부했다.

박 수석대변인은 “특히 야간 구조작업의 어려움과 해상 기상여건을 감안해, 2차 사고가 발생하지 않도록 안전에 각별히 유의하면서도 한 분의 인명피해도 없도록 만전을 기해주실 것을 거듭 당부드린다”며 “민주당은 사고 상황을 면밀히 살피며, 정부·지자체·해경과 긴밀히 협력하여 모든 승객과 승무원이 무사히 구조될 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.