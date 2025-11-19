‘글로벌허브도시 부산’을 주제로 전시관 운영 부산형 급행철도 통한 부울경 1시간 생활권 강조

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 19일부터 21일까지 사흘간 울산전시컨벤션센터에서 열리는 ‘2025 대한민국 지방시대 엑스포’에 참가해 ‘글로벌허브도시 부산’을 주제로 지속 가능한 연결의 도시 부산을 알린다고 밝혔다.

‘케이-밸런스(K-BALANCE) 2025’를 슬로건으로 열리는 이번 엑스포는 자치분권과 균형성장 정책을 국민이 직접 체험할 수 있도록 기획된 행사다.

시는 ‘대한민국과 세계를 연결하는 글로벌허브도시 부산’, ‘친환경 교통수단 차세대 부산형 급행철도(BuTX)를 기반으로 도시 간 연결과 균형발전을 실현하는 부산’을 생동감 있게 소개하며, 이번 박람회에서 강조하는 ‘지속 가능한 연결의 도시’를 중점적으로 홍보한다.

특히 이번 박람회의 전체 주제인 ‘5극 3특’에 맞춰 부산․울산․경남이 ‘1시간 생활권’을 주제로 지역 정책과 비전을 선보인다. 시는 부산형 급행철도 조형물을 통해 가덕도 신공항에서 부산형 급행철도를 타고 부산 도심 주요 거점을 거쳐 기장 오시리아에 이르는 여정을 체험할 수 있도록 구성한다.

부산형 급행철도는 지난 10월 한국개발연구원(KDI) 민자적격성 조사를 통과한 사업으로, 지하 대심도 터널을 따라 운행되는 저탄소 수소 철도차량을 도입한 급행철도 시스템이다. 가덕도 신공항에서 부산 도심을 거쳐 기장 오시리아까지 약 33분 만에 연결되며, 부산의 동서 균형발전과 부울경 1시간 경제·생활권 실현을 견인할 핵심 교통 기반시설로 주목받고 있다.

한편 시는 20일 ‘2025 균형발전사업 우수사례 시상식 및 성과발표회’에서 ▷지방시대 시행계획 우수사례로 ‘부산형 늘봄 프로젝트(당신처럼 애지중지)’ ▷지역균형발전사업(자율계정) 우수사례로 ‘해양 및 수자원 관리’가 각각 선정돼 기관 표창 2개를 받는다.