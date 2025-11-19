최대 91% 할인 ‘하루특가’ 등 다양한 코너 래플 이벤트·플러스쿠폰·마일리지 페이백도

[헤럴드경제=강승연 기자] LF가 운영하는 프리미엄 라이프스타일 전문몰 LF몰은 오는 21일부터 일주일간 하반기 최대 규모의 혜택을 담은 ‘블랙프라이데이(사진)’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

행사는 21일 오전 10시부터 28일 오전 10시까지다. 헤지스, 닥스, 질스튜어트 등 LF 브랜드를 포함해 2000여개 브랜드가 참여한다. 약 152만개 상품을 할인한다.

LF몰은 매년 블랙프라이데이를 진행하며 높은 호응을 얻고 있다. 지난해에는 행사 기간 내 방문자 수가 300만명을 넘어섰다. 일부 브랜드 매출은 평소 대비 약 90배 증가하는 성과를 기록했다.

이번 행사에는 ‘하루 특가’, ‘브랜드 릴레이 딜’, ‘카테고리 특가’, ‘반값세일’ 등 다양한 코너를 준비했다.

하루 특가에서는 코트, 겨울 이너, 방한화, 골프웨어 등을 매일 오전 10시부터 24시간 동안 최대 91% 할인가로 선보인다. 바네사브루노, 바버, 베베드피노 등 하루 10개 인기 브랜드를 엄선했다.

카테고리 특가 코너에서는 아우터, 골프·스포츠, 상의 등 매일 한 가지 카테고리를 선정해 최저가에 제안한다. 아우터는 코트, 경량 패딩, 헤비 아우터 등 겨울 필수 아이템으로 구성한다.

반값세일 코너에서는 롱 코트, 퍼 자켓 등 다양한 패션 아이템을 최초 소비자가 대비 최소 50% 이상 할인한 가격으로 제공한다.

LF몰 회원이라면 누구나 참여할 수 있는 래플 이벤트도 열린다. LF몰 로그인 후 응모하면 추첨을 통해 골드바, 스마트폰, 명품 지갑 등 경품을 매일 증정한다.

행사 제품을 5만원 이상 구매하면 10% 할인받을 수 있는 일반쿠폰을 제공한다. 여기에 5%, 10% 추가 할인이 가능한 플러스쿠폰을 무제한 제공한다. 15만원 이상 구매 고객을 위해서는 매일 4차례에 걸쳐 50명 한정으로 15% 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 50만원 이상 구매하면 금액대 별로 최대 4만원의 ‘LF몰 e-기프트 마일리지’를 지급한다.

LF몰 관계자는 “1년 중 가장 기다려온 쇼핑 시즌인 만큼 기대에 부응하고자 보다 폭넓은 선택지와 혜택을 준비했다”며 “매일 달라지는 프로모션을 잘 활용해 만족스러운 겨울 준비를 하시길 바란다”고 전했다.