골프존, 남녀통합 올스타전 G투어 4차대회

22일 대전 골프존조이마루 경기장

[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존이 오는 22일 대전 골프존조이마루에서 ‘2025 샤브올데이 GTOUR MIXED’ 4차 대회를 개최한다

이번 G투어 믹스트 4차 결선은 총상금 8000만원 규모(우승상금 1700만원)의 혼성 대회로 골프존이 주최하고 호텔식 샤브뷔페 샤브올데이가 후원한다. 경기는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 컷 탈락 없이 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행되며, 티박스(남녀 홀별 세팅 상이)를 제외한 대회 환경은 G투어 정규투어 대회와 동일하다.

대회 코스는 올해 9월 론칭해 현재 G멤버십 서비스로 선공개한 가상코스 ‘GTOUR AI 볼케이노’다. 참가자는 25시즌 정규투어 1~7차 대회와 혼성 믹스트 1~3차 대회 기록을 기준으로 산정했다.

남자부에서는 앞서 정규 7차 대회에서 연장 끝 통산 3승을 기록한 올 시즌 상금, 대상 포인트 1위의 이용희를 필두로 최민욱, 김민수, 이성훈, 박래성 등 상금 및 대상 포인트 톱10 실력자들이 나선다. 여자부에서는 25시즌 정규대회 1, 5차와 지난 믹스트 3차에서 우승을 차지한 상금왕 1위의 홍현지가 참가한다. 매 대회 꾸준히 정교한 플레이로 선두 경쟁에 빠지지 않던 박단유도 출전명부에 이름을 올렸다.

대회 1라운드는 경기 당일 오전 9시부터 유튜브 골프존 채널과 네이버·다음 스포츠를 통해 생중계된다.