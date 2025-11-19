사용자 10명 중 8명, 평가 수익 ‘플러스’

[헤럴드경제=유동현 기자] 카카오페이증권이 ‘주식 모으기’ 서비스 누적 사용자가 2년 만에 160만명을 넘어섰다고 19일 밝혔다.

주식 모으기는 사용자가 일정 금액을 자동으로 정기 구매하는 서비스다. 이용 패턴을 보면 ‘매일 모으기’를 선택한 사용자가 전체의 56%로 가장 많았다. 사용자 절반은 한 종목에 집중 투자하고 있고, 3개 이상 종목을 동시에 모으는 사용자 비율은 31%에 달했다.

글로벌 기술주 선호가 강했다. 해외주식 부문에서는 엔비디아와 테슬라가 2년 연속 상위권을 지켰고 QQQ 상장지수펀드(ETF)는 새롭게 진입했다. 배당주의 대표 종목인 코카콜라도 순위권에 포함됐다.

국내시장에서는 KODEX 미국 S&P500 ETF가 선두를 차지했으며, TIGER·ACE 미국배당 ETF 등 배당형 상품이 상위권을 채웠다. 삼성전자는 유일한 개별주로 순위권에 이름을 올렸다.

카카오페이증권은 ‘모으기’를 ISA·연금 등 절세에 도움되는 계좌와 연계해 투자 생태계의 ‘관문이자 연결고리’ 역할로 발전시킬 계획이다. 투자 목적과 자산 규모에 따른 맞춤형 큐레이션을 강화해 ‘모으기에서 굴리기까지’ 이어지는 장기투자 허브로 구축할 계획이다.

김선진 카카오페이증권 모으기 PO는 “주식 모으기 2년은 ‘크게 벌기보다 오래 모으기’라는 원칙을 축적한 시간”이라며 “주식 모으기 사용자 중 약 84%가 현재 수익 구간에 있는 것은 규칙적이고 분산된 장기투자의 힘을 잘 보여준다”고 했다.