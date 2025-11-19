셧다운으로 발표 지연됐던 실업 지표 부분 공개 신규 실업수당 청구 건수 안정적 수준

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)으로 통계가 제대로 확인되지 않았던 지난달 중순에도 미국의 실업수당 청구 건수가 낮은 수준을 유지한 것으로 나타났다.

18일(현지시간) 미 노동부가 공개한 주간 실업수당 청구 통계를 보면 지난 10월 12∼18일 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 23만2000건이었다.

지난 8월 24일∼9월 30일 4주간 평균 청구 건수가 23만7000건이었던 점을 고려하면 10월 중순에도 신규 실업수당 청구 건수는 큰 변화가 없었던 것으로 보인다. 실업 관련 지표는 지난달까지 안정적으로 유지돼왔다는 해석이 가능하다.

2주 이상 실업수당을 신청한 ‘계속 실업수당’ 청구 건수는 10월 12∼18일 사이 195만7000건으로, 직전 통계치의 4주간 평균치 192만7000건보다 소폭 증가했다.

미 노동부의 실업수당 청구 통계는 주간 단위 속보성 지표다. 변동성이 크다는게 단점이지만 미 고용 상황 변화를 신속히 반영한다는 점에서 월가가 노동시장의 흐름을 보기 위해 주목해왔다. 노동부는 보통 매주 목요일 아침 이 통계를 발표해왔다.

올해는 셧다운 사태로 인해 지난 9월 25일 발표를 끝으로 최근까지 실업수당 청구 통계를 발표하지 않았다. 최근 10월 12∼18일분 통계만 홈페이지에 추가로 올라왔다.

시카고 연방준비은행(연은)이 자체 집계해 지난 6일 공개한 월간 고용상황 지표에서도 10월 실업률은 4.36%로 전월인 9월의 4.35%와 큰 차이가 없었다. 실업률만 보자면 미국의 고용 시장은 완전 고용에 가까운 상황이 지속되는 모습으로 평가된다.

한편 미 노동부는 오는 20일 9월 고용 보고서를 발표할 예정이다. 이 보고서 역시 셧다운으로 발표가 지연됐다. 단, 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 이번 보고서에 대해 실업률 통계가 포함되지 않은 ‘반쪽 보고서’가 될 것이라 예고한 바 있다.