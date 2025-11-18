[헤럴드경제(아부다비)=서영상 기자] 이재명 대통령과 무하마드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령이 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 정상회담 갖고 양국은 첨단산업 분야 협력에 관한 7건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

우선 양국은 ‘원자력 신기술·인공지능(AI) 및 글로벌 시장 협력에 대한 파트너십’을 체결했으며, 한국전력공사 사장과 UAE 원자력공사(ENEC) 사장이 각각 문서에 서명했다.

이와 별도로 양국은 ‘AI 분야 협력에 관한 MOU’, ‘전략적 AI 협력 프레임워크’ 등의 문서도 함께 채택했다.

또 ‘바이오헬스 분야 포괄적 협력에 대한 MOU’, ‘지식재산 분야에서의 심화 협력에 관한 MOU’ 등 첨단산업 분야 양해각서 체결도 이어졌다.

특히 이 대통령이 최근 UAE와의 공동 위성 개발 및 위성항법 인프라 구축 협력 등에 의지를 드러낸 가운데 양국은 해당 분야의 교류 확대 방안을 담은 ‘우주협력에 관한 MOU’도 맺었다.

이 밖에도 양국이 지난해 체결한 ‘포괄적경제동반자협정’(CEPA)과 관련해 ‘CEPA 경제협력위원회 행정 및 운영 MOU’ 역시 이날 채택한 양해각서 목록에 이름을 올렸다.