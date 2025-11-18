당초 다음주 尹부부 차례로 소환 통보

[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀으로부터 소환을 통보받은 윤석열 전 대통령 부부가 특검에 나올 수 없다는 불출석 사유서를 냈다.

18일 법조계에 따르면 윤 전 대통령과 김 여사의 변호인단은 이날 오전 우편으로 특검팀에 불출석 사유서를 보냈다. 윤 전 대통령은 다른 재판 일정으로 나가기 어렵다는 이유를, 김 여사는 건강이 나쁘다는 이유를 든 것으로 알려졌다.

다만 이들은 다음 달 초에는 특검에 출석할 수 있다는 입장인 것으로 전해졌다. 윤 전 대통령이 다음달 소환 요구에 응한다면 민중기 특검에서 받는 첫 대면조사가 된다.

앞서 특검팀은 앞서 김 여사에게 오는 24일, 윤 전 대통령에게 26일 각각 피의자 신분으로 나와 조사받으라고 요구했다.

특검팀은 김 여사를 상대로 김상민 전 부장검사, 이봉관 서희건설 회장, 로봇개 사업가 서성빈씨 등으로부터 인사·이권 청탁을 대가로 고가 금품을 수수했다는 혐의(청탁금지법 위반 등)를 조사할 계획이다. 윤 전 대통령은 김 여사가 명태균씨로부터 2억7000만원어치 여론조사 결과를 제공받은 혐의(정치자금법 위반) 등의 공범으로 지목됐다.