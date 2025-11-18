[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 정부가 미국 노스캐롤라이나주의 최대 도시 샬럿에서 대대적인 이민 단속을 벌이면서 한국계 이민자가 운영하는 식료품 마트도 피해를 본 것으로 나타났다.

뉴욕타임스는 17일(현지시간) 지난 주말 샬럿을 급습한 미 국경순찰대의 이민 단속으로 식료품 체인점 슈퍼G마트가 당한 피해 사례를 전했다.

슈퍼G마트는 한국에서 건너온 이민자 가족이 운영하는 식료품 체인이다. 아이린 한이 사장이며, 두 아들인 피터 한과 폴 한이 각각 부사장과 운영관리자를 맡고 있다.

피터 한의 설명에 따르면 지난 15일 오후 2시쯤 슈퍼G마트 파인빌 지점에 스포츠유틸리티(SUV) 차량들을 앞세운 국경순찰대가 들이닥쳤다. 차에서 내린 요원들은 일제히 마트 직원들을 매장 밖으로 끌어내기 시작했다.

20대 직원 한명은 매장 밖으로 끌려 나간 뒤 콘크리트 바닥에 얼굴이 짓이겨졌다. 카트를 매장 안으로 옮기는 작업을 하던 직원 5명 중 3명은 현장에서 단속 요원에 연행됐다.

순식간에 벌어진 폭압적인 단속에 현장은 아수라장이 됐다. 직원들과 매장을 찾은 한인들은 비명을 지르며 달아났다. 혼비백산해 화장실에 숨은 고등학생 계산원들도 있었다.

다음날에도 이민자 단속은 계속됐다. 피터 한 부사장은 NYT에 국경순찰대 단속 다음 날 파인빌 지점 직원 80명 중 절반 이상이 불안감에 근무를 하지 못했다고 전했다.

국경순찰대 등에 따르면 지난 15일 샬럿의 이민자 단속으로 하루에만 81명이 체포됐다. 이민자 옹호단체 시엠브라NC에 따르면 노스캐롤라이나주에서 벌어진 이민 단속 중 역대 최대 규모다.