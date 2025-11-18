- 전년 동기 대비 매출 20%, 영업이익 34% 증가

NICE인프라(대표이사 이현석)는 2025년 3분기 누적 연결 기준 매출 2,778억 원과 영업이익 232억 원을 달성하며 설립 이후 가장 높은 실적을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 같은 기간 대비 매출 20%, 영업이익 34% 증가한 수치로, 전 사업부문의 균형 있는 성장과 사업 포트폴리오 확장이 수익성과 안정성 개선으로 이어진 결과라고 설명했다. 회사는 이러한 추세를 바탕으로 2025년 연간 매출과 영업이익 모두 최고 수준을 나타낼 것으로 전망했다.

주차사업은 안정적인 현금 창출 기반으로 회사 전체 수익 구조를 지지하면서 외형 확대에도 기여하고 있다. 현재 전국적으로 6,700개 이상의 주차장을 운영하며 규모의 경제를 확보했으며, 연간 약 300억 원 이상의 매출 증가가 예상된다. 회사는 주차사업이 앞으로도 실적의 주요 축으로 기능할 것으로 보고 있다.

전기차 충전사업은 전기차 보급이 캐즘(chasm) 단계를 넘어 본격적인 대중화 국면으로 접어들면서 매출과 수익성이 모두 상승세를 보였다. 전국 1만6천기 이상의 충전 인프라를 구축했으며, 4년 연속 환경부 전기차 충전시설 보조사업자로 선정되며 안정적 운영 체계를 강화하고 있다. 또한 2025년 7월 기준 EBITDA 손익분기점을 달성했으며, 2026년 1분기 중 월간 영업이익 기준 흑자 전환이 가능할 것으로 예상했다.

현금사업은 올해 2월 세븐일레븐 운영사 코리아세븐과 ATM 자산 양수 계약을 체결하고, 9월 약 7천여 대 규모의 자산 양수를 마무리했다. 이로써 약 2만5천여 대 규모의 ATM 네트워크를 확보해 금융 오프라인 채널 시장에서의 경쟁력을 강화했다. 회사는 확대된 운영 자산과 다양한 B2B 고객 기반을 바탕으로 외형 성장을 추진하는 동시에, 운영 효율화와 점유율 제고를 통해 공동브랜드 ATM·디지털 점포 등 은행 대체 채널을 지속적으로 확대해 신규 성장 기회를 모색하고 있다.

무인솔루션사업은 정부의 배리어프리(Barrier-Free) 키오스크 확대 정책과 소상공인 스마트상점 기술보급사업에 발맞춰 공공시설과 주요 상권 중심으로 사업 영역을 넓히고 있다. 또한 AI BOX 기반 지능형 운영 솔루션을 개발하며 학교·생활안전·산업현장 등 AI 관제 수요 증가 분야로 진출하고 있다. 더불어 무인숙박·등하교 관리 시스템 등 신규 솔루션을 선보이며 HW 공급 중심 구조에서 지능형 무인 운영 서비스 모델로의 전환을 추진하고 있다.

NICE인프라 경영진은 “올해 최대 실적 달성을 목표로 전사적 역량을 집중한 결과, 각 사업부문에서 뚜렷한 성과가 나타나고 있다”며 “앞으로도 적극적인 시장 소통과 주주환원 정책 검토를 통해 주주가치 제고와 기업가치 상승이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

이번 성과를 통해 NICE인프라는 지속적인 성장 흐름과 수익성 개선을 확인했으며, 향후에도 책임경영과 신뢰 구축을 바탕으로 기업가치 제고에 주력할 계획이다.