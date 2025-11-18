“차별화된 미래 주거 가치 제공”

삼성물산 건설부문은 서울 서초구 ‘래미안 원페를라’에 ‘래미안 인공지능(AI) 주차장’(사진)을 최초로 도입한다고 18일 밝혔다.

오는 26일부터 입주가 시작되는 래미안 원페를라는 지하 4층~지상 최고 22층, 16개 동, 총 1097가구로 구성돼 있다. 이 가운데 주차장은 지하 1층~지하 4층이다. 일반 주차 1902면 전기차 충전 구역 101면으로 가구당 1.8대 주차할 수 있다.

향후 단지에는 ‘래미안 AI 주차장’ 시스템이 도입돼 편리하게 주차가 가능하다. AI 기술은 ▷AI 주차 서비스 ▷AI 전기차 충전 서비스 ▷AI 주차 관리 서비스로 제공된다.

‘AI 주차 서비스’는 입주민의 평소 주차 데이터를 분석해 선호하는 주차 위치나 거주동과 가까운 곳으로 추천·안내한다. 방문 차량의 경우 사전 예약된 정보를 바탕으로 방문하는 동까지 최단 경로와 최적의 주차 위치를 제공한다.

주차 위치는 세대 내 월패드와 삼성물산의 홈플랫폼 ‘홈닉’앱으로 확인할 수 있다. 외출 시 월패드와 앱에서 출차 서비스를 이용하면 주차된 층으로 엘리베이터가 자동 호출·운행되고, 주차구역 상부 표시등을 점멸시켜 주차 위치를 쉽게 확인할 수 있다.

김명석 삼성물산 주택사업본부장은 “입주민들이 주차 공간에서도 최상의 프리미엄을 느낄 수 있도록 최첨단 AI 주차장을 도입했다”고 말했다.

박로명 기자