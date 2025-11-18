텔레그램에 허위 글 올려 피해자 유인 인천서부경찰, 39세 예멘 국적인 체포

[헤럴드경제=한지숙 기자] 비트코인을 싸게 팔겠다고 피해자를 유인한 뒤 현금 1500여만원을 가로채 달아난 외국인이 경찰에 붙잡혔다.

인천 서부경찰서는 사기 혐의로 예멘 국적 A(39)씨를 붙잡아 조사하고 있다고 18일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 2시 20분쯤 인천시 서구 아라동 카페에서 한국인인 30대 남성 B씨로부터 현금 1515만원을 건네받은 뒤 승용차를 타고 도주한 혐의를 받고 있다.

그는 텔레그램에 “비트코인을 싸게 팔겠다”는 허위 글을 올리고 B씨를 유인해 범행한 것으로 파악됐다.

신고를 받은 경찰은 순찰차를 현장으로 출동하게 한 뒤 도주로를 수색해 A씨의 차량을 발견했다.

경찰은 이어 정차 명령을 무시하고 골목길을 따라 도주하는 차량을 2㎞가량 추적해 앞을 가로막은 뒤 A씨를 현행범으로 체포했다.

경찰 관계자는 “신고를 받은 직후 신속하게 현장으로 출동해 피의자를 검거했다”며 “구체적인 범행 동기와 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.