[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 17일 천마스퀘어 역사관에서 (사)한국자동차공정정보협회(회장 김상문)와 ‘자동차 성능점검원 인력양성 및 전문인력 활성화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 자동차 성능·상태점검자 의무교육(자동차관리법 제58조제8항제3호 및 시행규칙 제123조의6)에 기반한 교육 체계 구축과 지역 내 전문 인력 수급 확대를 목표로 마련됐다.

이번 협약식에는 영남이공대 이재용 총장과 한국자동차공정정보협회 김상문 회장을 비롯한 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

행사는 스마트e-자동차과 학과 투어로 시작됐다. 참석자들은 30분간 실습실, 진단장비, 전기차·하이브리드 실습 환경 등을 둘러보며 대학의 실무 중심 교육 역량을 살폈다.

이후 진행된 협약식에서 양 기관은 △자동차 성능점검원 인력양성 △교육 운영 협력 △취업 기회 확대 △정보 교류 활성화 등 지속 가능한 협력 체계 구축을 약속했다.

이번 협약은 학생들에게 자동차성능·상태점검원, 자동차진단평가사 등 새로운 취업 자격과 산업 현장 진출 기회를 제공한다는 점에서 의미가 크다.

이재용 영남이공대 총장은 “미래 자동차 산업의 핵심 분야인 성능점검·진단 분야 전문인력 양성 체계 구축이라는 점에서 큰 의미가 있다”며 “대학의 실무 중심 교육 기반과 협회의 산업 네트워크 및 전문성을 결합함으로써 학생들에게는 새로운 진로 기회를 제공하고 지역 산업에는 고도화된 전문 인력을 안정적으로 공급하는 든든한 기반이 마련하겠다”고 말했다.