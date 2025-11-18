과학 기반 기후 워크숍 통해 ESG 실천 의지 강화 임직원·가족 등 약 60명 참여

[헤럴드경제=신동윤 기자] KB증권이 지난 15일 방송인 줄리안 퀸타르트(Julian Quintart)와 함께 ‘기후 프레스크(Climate Fresk)’ 워크숍을 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 행사엔 KB증권 임직원과 가족 등 약 60명이 참석했다.

‘기후 프레스크’는 프랑스에서 시작된 글로벌 기후 교육 프로그램이다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 보고서를 기반으로 기후 변화의 원인과 영향을 시각적으로 이해, 그에 따른 실천 방안을 모색하는 참여형 워크숍이다.

참가자들은 카드 게임 형태의 활동을 통해 온실가스 배출·해수면 상승·생태계 변화 등 다양한 요소의 인과관계를 직접 연결하며 기후위기의 복합적 구조를 쉽게 이해했다.

이번 프로그램은 단순 강의 방식이 아닌 팀빌딩형 환경·사회·지배구조(ESG) 교육으로 진행했다. 참가자들은 일상에서 실천할 수 있는 기후 행동, 조직 차원의 변화 방안 등을 함께 논의하며 기후 행동에 대한 공감과 실천 의지를 다졌다.

행사에는 환경·기후 이슈에 대한 꾸준한 관심으로 친환경 활동에 앞장서 온 방송인 줄리안 퀸타르트가 메인 퍼실리테이터로 참여했다. 그는 “기후위기는 특정 전문가만의 문제가 아니라, 우리 모두의 삶과 연결돼 있다”며 “KB증권 임직원과 미래세대가 함께한 자리에서 의미있는 배움과 생각을 나눌 수 있어 매우 뜻깊었다”고 말했다.

또, 퍼실리테이터로 함께 참여한 카를로스 고리토(Carlos Gorito)는 “이번 프로그램의 키메시지인 ‘Climate Action’처럼 작은 실천이 모여 지속가능한 변화를 이끌어 가기를 기대한다”고 했다.

KB증권 관계자는 “기후변화는 환경 문제를 넘어 경영환경과 금융시장에 직접적인 영향을 미치는 핵심 리스크이자 새로운 기회”라며 “KB증권은 앞으로도 다양하고 새로운 프로그램을 통해 ESG 실천 역량을 강화하고, 조직 전반에 ESG 가치를 내재화할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.