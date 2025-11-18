[헤럴드경제=배문숙 기자]한국전력이 미국 주요 전력회사 관계자를 초청해 765kV(킬로볼트) 초고압 전력망 기술을 소개하며 북미 전력망 시장 진출 기반을 다졌다.. 미국내 전력망 구축은 타결된 한미무역협상의 대미 투자분야로 비중있게 거론되고 있다.

한전은 11월10일부터 5일간 ITC홀딩스, AES코퍼레이션 등 9개 미국 전력회사와 번즈앤맥도넬(Burns&McDonnell), 파워엔지니어스(POWER Engineers) 등 3개 엔지니어링사, 미국 전력연구소(EPRI) 등 총 13개 기관 관계자 37명을 대상으로 ‘765kV 기술 교육 워크숍’을 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 교육은 최근 북미지역 765kV 전력망 건설이 본격화되면서 관련 기술에 대한 관심과 수요가 증가하자 EPRI가 한전에 기술 교육을 요청해 이뤄졌다.

교육 첫날인 10일 참가자들은 한전 신안성변전소를 방문해 변압기, 가스절연개폐장치(GIS), 철탑 등 765kV 핵심 설비를 둘러보고 전자파·소음 측정, 드론 점검 등 유지보수 기술 시연을 참관했다

12일에는 한전 고창전력시험센터에서 765kV 설비가 실제 계통에 적용되기까지 거치는 다양한 안정성·신뢰성 검증 과정을 소개하는 시험 기술 참관이 이어졌다. 이어 14일까지 변압기, 차단기, 전선, 금구류 등 765kV 전력기기 제조사를 방문하여 생산라인을 둘러보고 품질관리와 공급역량을 확인하는 시간을 가졌다.

한전은 국내 제조사의 북미 시장 진출을 돕기 위해 제조사와 미국 전력회사 간 1:1 비즈니스 미팅 등 실질적 교류의 장도 마련했다.

이창열 한전 기술기획처장은 “한전과 국내 제조사가 결합한 ‘765kV 팀코리아’는 기술력과 생산역량을 기반으로 세계적 경쟁력을 확보한 전략 모델”이라며 “이번 워크숍이 K-전력기술의 미국 전력망 적용을 앞당기는 기반이 되고, 한전과 제조사가 공동으로 글로벌 시장에 진출하는 출발점이 되길 바란다”고 밝혔다.