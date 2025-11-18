[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국 인바운드 관광에도 기여하고 있는 전 세계 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)이 겨울 여행 시즌을 맞아 ‘이래도 되나 싶은 겨울 특가’ 프로모션을 선보인다고 18일 밝혔다.

이번 프로모션은 내년 2월 말까지 진행되며, 전 세계 주요 여행지의 숙박·투어·교통 등 다양한 여행 상품을 합리적인 가격에 제공한다. 특히 일본 호텔과 유럽 투어를 중심으로 파격적인 할인 혜택을 마련해 연말·연초 여행을 계획하는 한국인 여행객에게 실속 있는 겨울 여행 기회를 제공한다.

프로모션 기간 일본 호텔을 3박 이상 예약하면 자동으로 40% 할인이 적용되며 추가로 최대 10만 원 할인 쿠폰도 받을 수 있다. 도쿄와 오사카, 후쿠오카, 삿포로, 오키나와 등 한국인이 선호하는 인기 여행지의 호텔은 물론 ‘칸데오 호텔’과 ‘호시노 리조트’ 등 인기 호텔 체인도 최저가 수준으로 예약 가능하다. 또한, 일본 여행 시 함께 구매하기 좋은 도시별 주요 상품도 최대 50%까지 할인해 여행 준비의 부담을 크게 낮췄다.

유럽 여행 혜택도 한층 확대했다. 먼저 ▷프랑스 루브르 박물관 투어 ▷이탈리아 바티칸 투어 ▷스페인 가우디 투어 등 한국어 가이드가 진행하는 인기 투어 상품에 사용할 수 있는 1+1 쿠폰을 제공한다. 더불어 파리 디즈니랜드 등 주요 어트랙션 입장권 할인과 함께, 유럽 철도·렌터카 등 유럽 전 상품에 대한 할인 혜택을 더해 유럽 자유여행객의 선택 폭을 넓혔다.

클룩은 여행 혜택 외에도 소비자와의 접점을 강화하기 위한 콘텐츠 활동도 이어가고 있다. 지난 6일 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘긴급연차여행’ 오사카 편은 오사카에서 사랑을 찾기 위해 당일 긴급 연차를 사용한 직장인들의 러브스토리를 담아 큰 관심을 모았다.

해당 에피소드에는 ▷JR 하루카 간사이 공항 특급열차 ▷유니버설 스튜디오 재팬 ▷소라니와 온천 ▷일본 이심(eSIM) 등 오사카 여행 필수 상품을 실제로 예약하고 사용하는 모습이 자연스럽게 녹아 있으며, 이를 통해 시청자들의 공감과 흥미를 이끌어내고 있다. ‘긴급연차여행’은 매주 목요일 새로운 에피소드가 공개되며 시리즈로 이어질 예정이다.

이준호 클룩 한국 지사장은 “이번 겨울 프로모션은 일본 호텔과 유럽 투어를 중심으로 실질적인 혜택을 담았다”며 “클룩은 앞으로도 일본과 유럽을 포함한 주요 여행지의 핵심 상품을 강화해, 고객이 보다 합리적인 가격으로 만족스러운 여행을 즐길 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.