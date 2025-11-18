中 시장 저평가…상승장 80% 참여

[헤럴드경제=신주희 기자] 한화자산운용은 PLUS차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장했다고 18일 밝혔다.

PLUS차이나항셍테크위클리타겟커버드콜ETF는 중국의 대표 혁신 성장주 30개 종목이 담긴 ‘중국판 나스닥’ 항셍테크 지수에 투자하는 ETF다. 월 배당 ETF로 연 15%(월 1.25%) 수준의 분배금을 목표로 하기 위해 콜옵션 매도 비중을 약 20% 수준으로 가져가는 커버드콜 전략을 활용한다. 지수 상승에 약 80% 가량 참여할 수 있다.

기존에는 항셍테크 지수의 옵션이 월간 단위로만 존재했다. 지난해 9월부터 주간(위클리) 단위 옵션이 생기면서 상대적으로 낮은 옵션 비중으로도 상승 참여율을 높일 수 있게 됐다.

이 ETF의 차별점은 ‘미국 대표 시장 지수 대비 높은 프리미엄’이다. ‘커버드콜 전략’은 주가의 오르내림이 심할수록 콜옵션(특정 가격에 주식을 살 수 있는 권리)의 가치인 ‘프리미엄’이 높아진다. 즉, 항셍테크 지수는 S&P500, 나스닥100과 같은 미국 주요 지수보다 상대적으로 변동성이 커 콜옵션을 매도할 때 더욱 높은 프리미엄을 기대할 수 있다. 항셍테크 지수의 비중 상위 10개 종목은 알리바바, SMIC, 텐센트, 넷이즈, 메이탄, BYD, 샤오미, 징동닷컴, 콰이쇼우, 바이두다.

최근 중국 시장은 ▷정부의 강력한 정책 지원 ▷저평가된 밸류에이션 ▷늘어나는 자금 유입 등 투자를 고려해볼 수 있는 긍정적인 요소들이 부각되고 있다. 중국은 과거 강력한 반독점 규제로 빅테크 기업들을 압박했던 것과 달리, 최근 경기 부양과 기술 경쟁력 확보를 위해 정부 주도의 지원을 확대하고 있다.

밸류에이션 역시 2020년 수준에 비해 낮은 수준이다. 항셍테크 지수의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 19.9배, 주가순자산비율(PBR)은 2.8배다. 반면 자기자본이익률(ROE)와 주당순이익(EPS)은 2022년 이후 꾸준히 우상향하는 추세를 보이고 있다.

또, 올해 강구퉁(본토의 홍콩 투자) 순매수와 후선강퉁(외국인의 본토 투자) 거래대금 역시 역대 최고치를 경신하는 등 자금 유입이 증가하는 추세다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 “AI 기술 주도권을 두고 미국과 중국의 기술 격차가 빠르게 좁혀지고 있는 만큼, 포트폴리오의 일정 비중은 중국 시장에 투자할 것을 권한다”며 “’PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜’ ETF는 중국의 혁신 기업에 투자하면서 주간 콜옵션 매도 프리미엄을 재원으로 매월 안정적인 현금 흐름 창출을 기대해볼 수 있는 상품”이라고 말했다.