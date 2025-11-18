기관, 비들 토큰 담보로 거래 가능 비들, BNB 체인 기반 확장

[헤럴드경제=유동현 기자] 바이낸스에서 ‘비들’(BUIDL) 토큰을 담보로 활용한 기관 거래가 가능해진다.

바이낸스는 블랙록의 USD 기관용 디지털 유동성 펀드인 비들을 장외 담보 인프라에 통합했다고 18일 밝혔다. 이를 통해 기관은 비들 토큰을 제3자 수탁기관에 보관한 상태에서도 바이낸스에서 지급받는 거래소 신용(on-exchange credit)을 통해 거래 할 수 있다.

비들은 블랙록이 퍼블릭 블록체인 상에서 처음 선보인 토큰화 펀드다. 국채나 환매조건부채권 등 실물 자산에 투자해 토큰 보유자에게 수익을 배당하는 기관 전용 상품이다. 지난해 3월 시큐어리타이즈(Securitize)를 통해 발행됐다.

캐서린 첸 바이낸스 VIP 및 기관사업 부문 대표는 “그동안 기관 고객들은 담보로 기반으로 이자 수익이 발생할 수 있는 안정적 자산을 필요로 해왔다”며 “이번에 비들이 담보 시스템에 추가되면서 이러한 수요에 부응하는 동시에, 기관들이 컴플라이언스 요건을 충족하며 운용 규모를 더욱 확대할 수 있도록 돕는다”고 했다.

비들은 디지털 자산 시장에서의 영향력을 넓히기 위해 이더리움에서 BNB 체인으로 영역을 확장한다. 사라 송 BNB 체인 사업개발 책임자는 “BNB 체인은 확장 가능하고, 비용 효율적인 금융 애플리케이션을 위해 설계됐다”며 “비들은 실물자산을 프로그래밍 가능한 금융 상품으로 전환해, 온체인에서 완전히 새로운 투자 전략을 가능하게 한다”고 설명했다.