[헤럴드경제=민성기 기자] 문재인 전 대통령이 자신의 서점 유튜브 채널에 고정 출연하며 전직 대통령 최초로 유튜버로 데뷔했다.

18일 유튜브에 따르면 문 전 대통령은 유튜브 채널 ‘평산책방TV’에 출연해 탁현민 전 청와대 의전비서관과 대담하는 형식의 ‘시인이 된 아이들과 첫 여름, 완주’라는 영상을 공개했다.

문 전 대통령이 특정 채널에 고정 출연하는 건 이번이 처음이다. 영상 제작은 김어준씨의 겸손방송국이 맡았다.

대담에서 평산책방 책방지기로 소개된 문 전 대통령은 첫 추천작으로 시집 ‘이제는 집으로 간다’를 꼽았다. 소년보호재판에서 보호위탁 처분을 받은 경남 청소년위탁센터의 청소년 76명이 작성한 시를 모은 책이다.

그는 “어른들이 더 많은 관심, 더 많은 애정을 가져주면 아이들은 반듯하게 자라나게 된다”고 전했다.

문 전 대통령은 “이 아이들은 앞으로 우리 정상적인 삶으로 돌아오느냐, 안 그러면 계속 빗나간 생활을 하느냐는 갈림길에 서 있다”며 “절대적으로 부족한 게 애들의 이야기를 들어주는 것이다. 애들은 들어주기만 해도 달라진다”고 말했다.

문 전 대통령이 가장 기억에 남는 시로 꼽은 것은 ‘눈은 떠졌고 숨은 쉬어졌고 그게 다다’는 내용의 표제시 ‘가만히’였다.

그는 “아이가 고립감, 외로움, 무력감을 체념하고 마는 것이 아니라 다시 일어설 수 있는 힘 같은 게 느껴진다”며 “같은 제목의 시 ‘못된 딸’ 두 편도 기억에 남는다”고 했다.

문 전 대통령의 두 번째 추천작은 류기인 창원지방법원 소년부 부장판사 등이 엮은 ‘네 곁에 있어 줄게’이다.

그는 “소년부 부장판사, 청소년위탁센터의 센터장, 선생님들, 멘토, 청소년위탁센터를 수료한 졸업생 이런 사람들이 함께 글을 엮은 것”이라며 “이제는 집으로 간다를 읽고 보면 좋다”고 했다.

문 전 대통령은 이어 “책이 많이 팔린다면 그러면 아이들에게 얼마씩이라도 인세라는 걸 한번 줄 수 있다”며 “그래서 ‘나는 시인이야. 시집도 나갔고 인세도 받았어’라는 자긍심으로 그렇게 세상을 (살았으면 한다)”고 말했다.

영상에서는 문 전 대통령의 소소한 일상도 공개됐다. 그는 “우리 집에는 없는 게 없다. 대파, 상추, 고추, 토마토, 심지어 생강, 토란까지 온갖 것도 있다”고 말하며 텃밭을 소개했다. 이외에도 주민들과 인사를 나누고 해바라기를 손질하는 모습 등이 영상에 포함됐다.

문 전 대통령은 지난 2023년 4월 퇴임 후 경남 양산시 하북면에 평산책방을 열어 운영 중이다. 그는 이전부터 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 정기적으로 추천 도서를 올리거나, 북토크 및 각종 도서전에 참여하는 등 관련 활동을 이어왔다.