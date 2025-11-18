[헤럴드경제=김성훈 기자] 싱가포르의 한 행사장에서 팝스타 아리아나 그란데(32)에게 달려들어 신체 접촉을 한 남성이 ‘징역 9일’ 형을 선고받았다.

17일(현지시간) 미 ABC방송과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 싱가포르 법원은 호주 출신 남성 존슨 웬(26)에게 공공질서 교란 혐의로 징역 9일 형을 내렸다.

웬은 지난 13일 오후 싱가포르에서 열린 영화 ‘위키드: 포 굿’ 시사회 레드카펫에 참석한 주연배우 그란데의 신체를 접촉해 물의를 빚었다.

당시 현장 영상을 보면 그란데와 신시아 에리보 등이 팬들에게 인사하는 와중에 갑자기 한 남성이 경호진을 뚫고 배우들을 향해 돌진했다.

이 남성은 그란데에게 달려들어 목에 팔을 두르고 끌어안으며 펄쩍펄쩍 뛰었다. 체구가 작은 그란데는 젊은 남성의 완력에 깜짝 놀라며 잠시 휘청거렸다. 옆에 있던 동료 배우 에리보가 황급히 그를 떼어내려 애쓴 데 이어 경호원들이 달려와 그를 붙잡았다. 웬과 떨어진 뒤에도 그란데는 몹시 놀란 듯한 표정이었다.

심지어 웬은 자신의 그 같은 행동을 SNS에 올리며 자랑하기까지 해 지탄을 받았다. 웬은 온라인에서 일명 ‘파자마 맨’으로 불리며 약 1만 명의 팔로워를 보유한 호주 인플루언서다. 그는 앞서 호주에서 열린 팝스타 케이티 페리와 위켄드의 콘서트 등 유명 인사들이 참석한 행사를 방해하고 이런 행위를 SNS에 올려 관심을 끌었다.

사건을 심리한 싱가포르 판사는 웬이 대중의 관심을 끌고자 노력하면서 비슷한 행동을 반복해 왔다고 지적했다.

판사는 “당신은 과거의 행위들에 대해 어떤 처벌도 받지 않은 것으로 보이며, 아마 이번에도 같은 일이 벌어질 거라 생각했을 것”이라며 “하지만 당신은 틀렸고, 자기 행동에 항상 결과가 따른다는 점을 명심해야 한다”고 꾸짖었다.

싱가포르 현지 매체 CNA에 따르면 이날 화상으로 재판에 나온 웬은 내내 얼굴에 웃음을 띠었다고 한다.