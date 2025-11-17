영어 467건 24번 문항에 이의신청 쏟아져 국어, 사탐에 각각 82건

[헤럴드경제=안세연 기자] 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 문항들에 대한 이의신청이 신청 마감일인 17일까지 총 675건 제기된 것으로 나타났다. 작년(342건) 대비 2배 가까이 늘어났다.

한국교육과정평가원에 따르면 이의신청 마감 시점인 이날 오후 6시까지 총 675건의 이의신청이 제기됐다. 영어가 467건으로 다른 영역보다 압도적으로 많았다. 모든 이의신청 건의 69%에 달한다.

특히 영어영역 24번 문항에 대한 이의신청이 쏟아지며 총 400건 넘게 들어온 것으로 전해졌다.

영어 24번은 ‘글의 제목’을 찾는, 3점짜리 문항이다. 정답은 2번(Cash or Soul? When Culture Couples with Entertainment)이다.

이의신청자들은 지문 어디에도 존재하지 않는 용어를 정답 선택지에 사용해 출제원칙을 위반했다며 모든 선지를 정답으로 인정해야 한다고 주장한다. 오히려 4번(New Cultures! The poisonous Fruit of Culturtainment)이 정답에 가까운 선지라며 4번만 정답 처리해야 한다는 주장도 있다.

영어 다음으로는 국어와 사회탐구가 각각 82건으로 많았다. 이어 수학(23건), 과학탐구(17건), 제2외국어·한문(2건), 한국사·직업탐구(1건) 순이었다.

평가원은 과목별·문항별 이의 신청을 분류한 뒤 정답과 관련 없는 의견 개진, 이의 신청 취소, 중복 접수 등을 제외하고 이의 신청 심사 대상을 추린다.

이후 심사를 거쳐 25일 최종 정답을 확정해 발표한다.