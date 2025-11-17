추경호 “구속영장 청구된 상황” 재판부 “당당한 모습 보일 수도 있는데”

[헤럴드경제=안세연 기자] 한덕수 전 국무총리 내란 재판에 증인으로 나온 추경호 국민의힘 의원이 “관련 사건으로 구속영장이 청구된 상황”이라며 증언을 거부했다. 재판장은 “경제부총리도 하셨고, 당당한 모습을 보일 수도 있다”며 추 의원의 증언 거부를 꼬집었다.

서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관)는 17일 한 전 총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 사건에 대한 공판을 열었다.

이날 추 전 원내대표는 법정에서 “현재 저는 관련 사건으로 구속영장이 청구된 상황“이라며 “제 대학 시절부터 2024년 5월 원내대표 취임 시점 이후 계엄 해제 의결 이후까지 영장에 기재됐다. 부득이하게 일체의 증언을 거부하고자 한다. 양해해달라”고 밝혔다.

추 전 원내대표는 현재 국회의 계엄해제 의결을 방해한 혐의로 구속영장이 청구된 상태다. 국회는 오는 27일 체포동의안을 표결할 예정이다.

내란 특검팀은 추 전 원내대표에게 “윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포할 거라는 사실을 선포 전에 알았느냐”, “계엄 당일 한 전 총리에게 전화한 사실이 있느냐”고 물었지만 추 전 원내대표는 침묵을 지켰다.

재판부는 “내란 중요임무 종사라는 중한 죄로 영장이 청구된 상태임을 고려해 증언 거부를 수용했다”고 밝혔다. 다만 “거부하는 건 본인 권리인데 경제부총리도 하셨고, 원내대표도 하셨다“며 “어떻게 보면 당당한 모습을 보일 수 있다고 생각하는데, 그런 측면에서 하시고 싶은 말씀은 없느냐”고 물었다.

하지만 추 전 원내대표는 끝까지 답변을 거부했다. 그는 “대단히 송구스럽지만, 모두(앞부분에) 말씀드린 취지로 증언을 거부하게 됐음을 양해 부탁드린다”고 재차 거부했다.

결국 이날 증인신문은 20분 만에 종료됐다.

한편 오는 19일 재판에는 윤석열 전 대통령, 이상민 전 행정안전부 장관, 김용현 전 국방부 장관이 증인으로 재소환될 예정이다. 이들은 건강상 이유로 불출석 사유서를 제출했다. 당시 재판부는 과태료 부과와 함께 구인영장을 발부했다.

재판부는 “19일 법정에서 질서 위반 행위자가 있을까 우려된다. 법정 질서를 위반할 경우 과태료 뿐 아니라 최장 20일의 감치 등 조치를 취할 것”이라고 경고했다.