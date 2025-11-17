[헤럴드경제=신주희 기자] 한국거래소는 정은보 이사장이 홍콩 및 싱가포르 소재 기관 투자자들을 대상으로 코스피 5000 시대 도약을 위한 비전 등을 홍보할 예정이라고 17일 밝혔다.

정 이사장은 홍콩(18일) 및 싱가포르(20일)에서 글로벌 로드쇼를 개최하고 새 정부의 자본시장 활성화 정책, 한국거래소의 시장 신뢰 제고 노력 등을 설명할 계획이다.

정 이사장은 “그동안 정부, 거래소 및 시장 참여자들의 노력을 바탕으로 코리아 디스카운트 해소를 위한 발판이 마련됐다”며 “앞으로도 밸류업 프로그램을 지속 추진하고 글로벌 자본시장 패러다임 변화에 선제적으로 대응함으로써 국내 증시가 코리아 프리미엄으로 전환될 수 있도록 보다 적극적인 노력을 다할 것”이라고 말했다.

거래소는 자본시장 글로벌 마케팅 강화를 위해 운영 중인 뉴욕·런던·싱가포르 등 해외 사무소·지점을 적극 활용해, 한국 증시의 최근 성과와 미래 성장 잠재력에 대해 현지 투자자들에게 현장감 있게 홍보할 예정이라고 말했다.