셧다운으로 관제사들 업무 가중되면서 지난 7일부터 5500여편 취소, 2만3000편 지연 17일부터 정상화...‘추수감사절 대란’ 막아

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 연방정부 부분적 업무정지(셧다운)가 종결된지 4일만에 미국의 국내선 항공편 감축 조치도 끝나고 정상화을 회복하게 됐다.

로이터통신과 미 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미연방항공청(FAA)은 16일(현지시간) 밤 성명을 내고 미 동부시간 기준으로 17일 오전 6시(한국시간 17일 오후 8시)를 기해 국내선 항공편 감축 조치를 해제한다고 밝혔다.

미 교통부와 FAA는 지난 7일부터 국내선 항공편 감축 조치를 시행했다. 셧다운으로 인해 관제사들도 무급으로 일할 처지가 되자, 일부는 휴직으로 전환되면서 인력이 부족해졌다는 이유에서다. 감축 조치에 따라 5500여편의 항공편이 취소됐고, 2만3000편이 지연됐다. 가장 큰 우려는 셧다운이 해제되지 않으면 항공편 감축이 이어져 국내에서 대규모 인원이 이동하는 추수감사절에 대란을 맞을 수 있다는 것이었다.

셧다운은 지난 13일 해제됐고, 교통부와 FAA는 교통편 정상화에 시일이 걸릴 것이라 밝혔다. 이어 항공편 감축 열흘만인 17일부터 정상화된다 안내했다.

브라이언 베드포드 FAA 청장은 인력 수급 우려가 지속적으로 줄어든 덕분에 이번 감축 종료 조치를 할 수 있게 된 것이라며 “이에 따라 정상적 운영으로의 복귀가 가능해질 것”이라고 전했다.

항공편 정상화에 대한 공식 언급이 없었음에도 상당수 항공사들은 이를 예상하고, 항공편을 자체 감축할 계획을 세우지 않았던 것으로 보인다. 16일 항공편 취소율은 40개 주요 공항에서 0.25%에 불과했다. 이는 셧다운이 없었던 때보다도 취소율이 낮았다.

이를 두고 FAA는 항공사들이 항공편 감축에 비협조적이었던 것이라며 이에 상응하는 조치를 하겠다는 입장이다. 여기에는 감축 명령 당시 제한을 초과해 운항된 항공편마다 최고 7만5000달러(약 1억1000만원) 벌금이 부과될 수 있다는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.