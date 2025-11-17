[헤럴드경제=나은정 기자] ‘빙속 여제’ 이상화가 세운 스피드스케이팅 여자 500m 세계기록이 12년 만에 깨졌다.

네덜란드의 펨케 콕은 17일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500m 2차 레이스에서 36초09로 결승선을 통과하며 우승했다.

콕의 기록은 이상화가 2013년 11월 17일 같은 장소에서 작성한 세계기록 36초36을 0.27초 앞당긴 것으로, 정확히 12년 만에 같은 날 같은 빙상장에서 갈아치웠다.

이상화가 세운 기록은 스피드스케이팅 올림픽 정식 종목 세계기록 중 가장 오래 남아 있던 기록이었다.

세계 빙속은 주법과 훈련법, 기술, 장비, 훈련 방식이 빠르게 발전하면서 최근 10여 년 동안 여러 종목에서 세계기록이 잇달아 경신됐다. 여자 1000m와 1500m, 3000m 기록은 2019년, 여자 5000m와 팀추월 기록은 2020년에 새로 작성됐고, 남자 종목 역시 대부분 최근 몇 년 안에 기록이 바뀌었다.

이런 흐름 속에서도 이상화의 여자 500m 36초36은 12년 동안 누구도 넘지 못한 ‘최장수 기록’으로 남아 있었다.

신기록을 세운 콕은 경기 후 네덜란드 매체 NRC와의 인터뷰에서 “그동안 이 종목 세계기록 보유자였던 이상화의 레이스를 수백번 돌려봤다”며 “어떻게 그렇게 빠르게 질주할 수 있는지 많이 생각했다”고 밝혔다. 이어 “이상화의 기록에 가까워지는 것이 내 꿈이었다”며 “그 꿈을 이룬 게 비현실적이다”라고 이상화에 대한 존경심을 드러냈다.

이상화는 2013년 한 해에만 네 차례 세계기록을 경신하며 36초80에서 36초36까지 기록을 끌어올렸고, 이후 12년 동안 왕좌를 지켰다.

이번 신기록이 탄생한 솔트레이크시티의 유타 올림픽 오벌은 세계 최고 수준의 기록 제조소로 꼽힌다. 해발 1425m의 고지대에 위치해 공기저항이 낮고, 건조한 기후와 빙질 관리가 뛰어나 스케이트가 더 잘 미끄러지는 환경을 갖추고 있다.