매장 오픈 1년 만에 누적 방문객 250만명 돌파 쇼핑에서 경험으로…K-뷰티 리테일 혁신 집약

[헤럴드경제=전새날 기자] “올리브영N 성수는 국내 고객에게는 가장 먼저 신상품과 신규 브랜드를 경험할 수 있는 테스트베드로, 해외 고객에게는 K-뷰티를 직접 체험하고 경험하는 공간으로 자리 잡았습니다.” (유영환 CJ올리브영 데이터인텔리전스 팀장)

17일 서울 성수동 ‘올리브영N 성수’ 앞은 이른 아침부터 긴 대기 줄이 늘어섰다. 대기하던 고객의 상당수는 외국인이었다. 오전 10시가 되자 이들은 기다렸다는 듯 매장 안으로 쏟아져 들어갔다. ‘오픈런’이 이어진 이유는 무료로 체험할 수 있는 뷰티 서비스를 예약하기 위해서였다.

프랑스에서 온 레티시아(45) 씨는 이날 9시 10분께 올리브영N 성수에 도착했다. 피부 타입을 진단해 주는 ‘스킨 스캔(SKIN SCAN)’ 서비스를 이용하기 위해 오픈런을 해야 한다는 사전 정보를 듣고서다. 그는 “인스타그램에서 유명 인플루언서 영상을 보고 왔다”며 “프랑스에서 찾기 어려운 체험 서비스를 무료로 경험할 수 있고, 다양한 뷰티 제품들도 살 수 있어 기대된다”고 말했다.

스킨 스캔 서비스에 인파가 몰리며 오픈 약 20분 만에 ‘현장 예약이 마감됐다’는 안내판이 세워졌다. 매장 직원에게 예약 방법을 묻던 한 외국인 고객은 아쉬운 표정으로 발걸음을 돌렸다. 셀프 퍼스널컬러를 진단할 수 있는 ‘픽유어컬러(Pic Your Color)’ 서비스에도 대기 줄이 이어졌다. 매장 직원은 “무료 서비스라 학생부터 외국인 고객까지 다양한 방문객이 찾는다”며 “픽유어컬러 서비스는 하루 평균 10~16명 정도 이용할 수 있는데, 예약 오픈과 동시에 빠르게 마감되는 편”이라고 설명했다.

매장 곳곳에서는 직접 제품을 발라보며 테스트해 보는 고객들로 붐볐다. 미리 사고 싶은 제품의 사진을 저장해온 뒤 직원에게 보여주는 고객도 있었다. 캐리어를 챙겨와 물건을 쓸어 담는 이들도 보였다. 독일 국적의 야니카(25) 씨는 “올리브영N 성수 매장이 1주년이라는 정보를 듣고 왔다”며 “K-뷰티는 일본 제품과 비교했을 때 성분이 더 순해 좋다”고 했다.

성수동은 ‘K-뷰티 성지’로 거듭났다. 지난해 11월 문을 연 ‘올리브영N 성수’가 주축이 됐다. 자체 방문객을 끌어들이며 유동 인구를 증가시켰고, 그 영향으로 연무장길 인근 뷰티 팝업이 늘며 상권 확장세를 견인했다.

유영환 팀장은 “올리브영N 성수는 F&B(식음료)와 패션 중심이었던 성수 상권에 ‘뷰티’라는 새로운 활력을 불어넣었다”며 “H&B(헬스&뷰티) 업종의 1년 전 대비 카드 결제 신장률은 84%로, 올리브영 매장 오픈 이후 강한 상승세를 보였다”고 강조했다.

첫돌을 맞은 올리브영N 성수는 누적 방문객 250만명을 돌파했다. 특히 외국인 관광객이 필수로 방문하는 ‘K-뷰티 허브’로 거듭났다. 올리브영에 따르면 성수 방문 외국인 중 올리브영N 성수 방문 비율은 75%에 달한다. 유 팀장은 “매장 오픈을 기점으로 성수 지역의 외국인 결제 건수가 79% 급증했다”며 “방한 외국인들이 가장 많이 찾은 성수 매장이 1위에 올랐다”고 설명했다.

방한 외국인들은 다양한 K-뷰티 브랜드 팝업을 경험하기 위해 성수를 찾는다. 유 팀장은 “자체 설문조사 결과에서 86%의 외국인들이 사전에 올리브영N 성수 방문을 계획했다고 답했다”며 “응답자의 61%는 올리브영N 성수 방문과 함께 인근의 K-뷰티 매장도 함께 계획하고 있었다”고 말했다.

매장 내 차별화된 경험 요소는 내외국인 모두에게 올리브영N 성수를 필수 코스로 만든 1등 공신이다. 현재 올리브영N 성수에서는 6가지의 전문적인 뷰티케어 서비스를 제공 중이다. 그는 “올리브영N 성수의 뷰티케어 서비스 누적 이용객은 3만명을 넘었으며, 이 가운데 외국인 비중이 54%로 절반이 넘는다”면서 “스킨 두피 컨설팅에서도 외국인 예약 비중이 87%에 달한다”고 설명했다.

올리브영N 성수는 전국 올리브영 매장 중 지난 1년간 내국인 고객들이 가장 많이 찾은 매장이기도 하다. 내국인의 경우 트렌드에 민감한 충성 고객층이 많다. 올리브영 자체 조사에 따르면 올리브영N 성수를 경험한 내국인 고객은 미경험 고객 대비 신상품 경험률이 32%포인트 높다. 연간 경험 브랜드 수는 27개로, 미경험 고객의 약 2.5배에 달한다.

유 팀장은 “트렌드에 민감한 고객이 올리브영N 성수에서 만족하는 이유는 단순 매장이 아닌 경험의 공간으로 설계했기 때문”이라며 “경험의 만족도를 극대화한 곳이 월별로 운영하는 팝업 부스 ‘트렌드팟’”이라고 소개했다. 올해 기준 올리브영N 성수는 22회의 팝업을 진행했다.

올리브영 관계자는 “올리브영N 성수가 오픈 1년 만에 성수 상권과 함께 성장하며 외국인 유입과 K-뷰티 관련 팝업·소비 확산 등 눈에 띄는 변화를 만들어냈다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 K-뷰티의 새로운 트렌드를 제안하고, 고객 경험을 강화하는 등 리테일 혁신을 지속해 K-뷰티 성장에 기여할 것”이라고 말했다.