[헤럴드경제=박준규·김아린 기자] 반복되는 폭발물 테러 협박에 경찰이 전담팀을 꾸리고 집중 수사에 나선다.

경찰 관계자는 17일 오전 서울경찰청 정례 기자간담회에서 “서울청에 전담팀을 편성해서 불특정다수를 상대로 하는 공중 협박과 주요 인사 위해 협박, 허위 정보 조작 유포 행위에 대해서 집중적으로 수사할 계획”이라고 밝혔다.

올해 3월 공중협박죄가 형법에 신설된 후 경찰은 41명을 검거하고 그중 4명을 구속하는 등 엄정 대응 기조를 이어나가고 있지만, 흉기 난동 예고나 폭발물을 설치하겠다는 등의 협박은 전국에서 끊이지 않고 있다.

경찰에 따르면 이번 달에만 서울청에 8일 롯데백화점과 평창중학교·9일 더현대서울·10일 대통령실 등 총 4건의 폭파 협박 신고가 접수됐다.

경찰 관계자는 “최근 백화점이나 전철역 등 사람들이 많이 모이는 곳이나 대통령실과 같은 공공기관에 대한 폭파 협박글이 증가해 시민들도 불안해하고 경찰력도 낭비되는 상황”이라며 “민형사적으로 엄정하게 대응하는데도 범죄가 근절되지 않고 증가하고 있어 전담팀을 출범하기로 했다”고 설명했다. 폭발물 테러 협박을 수사할 전담팀은 광역수사단 형사기동대 형사들 중심으로 편성될 예정으로 전해졌다.

최근 정부는 허위 살인 예고 글 상대로 제기한 손해배상 소송에서 승소했다. 신림역에서 살인하겠다고 협박하는 내용의 글을 올린 30대 남성 최모씨가 정부에 4370만원을 배상해야 한다는 1심 판결이 지난 9월 19일 나왔다.